Завод із виробництва Bayraktar в Україні вже готовий на 80%, – гендиректор
Генеральний директор турецького збройового концерну Baykar Халук Байрактар очікує, що завод компанії з виробництва безпілотників в Україні буде готовий уже наступного року.
Про це Байрактар заявив в інтерв'ю Reuters, передає Європейська правда.
"Ми на 80% завершили будівництво, і вже замовляються верстати. Дата виробництва буде визначатися ходом війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року", – сказав він.
Завод вироблятиме безпілотники Bayraktar ТB2 або його важчий варіант ТB3, здатний нести більше навантаження.
Як повідомлялося на початку цього року, компанія Baykar розпочала будівництво фабрики під Києвом, де працюватимуть близько 500 людей, і де виготовлятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3.
Наприкінці червня 2023 року турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar, отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.
Загалом Baykar планує інвестувати $100 млн у три проєкти в Україні.
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У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».
Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.
Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.
Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
Туреччина зацікавлена у залученні країн, з якими її пов'язують стратегічне військове партнерство та міцні політичні зв'язки.
Новина про те, що Пакистан потенційно може стати другим партнером у цій програмі, з'явилася минулого року. Якщо Пакистан приєднається, це може значно просунути проект KAAN і зменшити будь-які ризики для Туреччини.
З огляду на масштаб і технічну глибину цього проекту, глобальна співпраця могла б зменшити економічний тягар, а також підвищити характеристики літака.
Перший прототип KAAN був зібраний у квітні 2022 року, представлений публіці у січні 2023 року.
Війна любить тишу .
Пам'ятаю, зо за підключення майбутнього заводу до електромережі наші хапуги хотіли від турків якусь захмарну суму.