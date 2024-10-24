Завод із виробництва Bayraktar в Україні вже готовий на 80%, – гендиректор

Генеральний директор турецького збройового концерну Baykar Халук Байрактар очікує, що завод компанії з виробництва безпілотників в Україні буде готовий уже наступного року.

Про це Байрактар заявив в інтерв'ю Reuters, передає Європейська правда.

"Ми на 80% завершили будівництво, і вже замовляються верстати. Дата виробництва буде визначатися ходом війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року", – сказав він.

Завод вироблятиме безпілотники Bayraktar ТB2 або його важчий варіант ТB3, здатний нести більше навантаження.

Як повідомлялося на початку цього року, компанія Baykar розпочала будівництво фабрики під Києвом, де працюватимуть близько 500 людей, і де виготовлятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3.

Наприкінці червня 2023 року турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar, отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.

Загалом Baykar планує інвестувати $100 млн у три проєкти в Україні.