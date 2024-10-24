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Новини
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Завод із виробництва Bayraktar в Україні вже готовий на 80%, – гендиректор

Завод із виробництва Bayraktar в Україні вже готовий на 80%

Генеральний директор турецького збройового концерну Baykar Халук Байрактар очікує, що завод компанії з виробництва безпілотників в Україні буде готовий уже наступного року.

Про це Байрактар заявив в інтерв'ю Reuters, передає Європейська правда.

"Ми на 80% завершили будівництво, і вже замовляються верстати. Дата виробництва буде визначатися ходом війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року", – сказав він.

Завод вироблятиме безпілотники Bayraktar ТB2 або його важчий варіант ТB3, здатний нести більше навантаження.

Як повідомлялося на початку цього року, компанія Baykar розпочала будівництво фабрики під Києвом, де працюватимуть близько 500 людей, і де виготовлятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3.

Наприкінці червня 2023 року турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar, отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.

Загалом Baykar планує інвестувати $100 млн у три проєкти в Україні.

Автор: 

завод (743) Туреччина (1120) Байрактар (34)


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Топ коментарі
+7
І кому зараз потрібні ці байрактари? Вони непагано себе показали на початку війни коли росіяни ще не побудували ешелонованої ППО. Зараз ці дорогезні і не ефективні дрони втратили свою актуальніст. Краще б турки на своєму заводі не заморачувались, а виробляли копії ефективних російських дронів.
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24.10.2024 22:24 Відповісти
+4
нагадують подібність формою. але ціна байрактарів захмарна. а от можливості ціні не відповідають.
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24.10.2024 23:30 Відповісти
+3
Такие публикации во время войны - в лучшем случае идиотизм .
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24.10.2024 23:22 Відповісти
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Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.

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24.10.2024 21:15 Відповісти
Винищувач зможе інтегрувати зброю турецького виробництва, таку як ракета класу "повітря-повітря" Gökdoğan великої дальності, ракета малої дальності Bozdoğan та крилату ракету SOM-J для наземних атак. Ця здатність розгортати місцеву зброю підкреслює зростаючу самодостатність Туреччини в озброєнні своїх військово-повітряних сил при одночасному підвищенні ефективності KAAN у місіях точних ударів на високих швидкостях. KAAN також оснащений вдосконаленим набором датчиків, включаючи радар MURAD AESA, розроблений турецькою компанією ASELSAN. Цей радар з активною антенною решіткою з електронним скануванням забезпечує автоматичне розпізнавання цілей, відстеження кількох цілей, картографування місцевості, передові можливості радіоелектронної боротьби та наведення ракет. Радар MURAD у поєднанні з інфрачервоною системою пошуку та відстеження (IRST) та багатоцільовою електронно-оптичною системою цілевказівки значно покращує ситуаційну обізнаність та можливості цілевказівки KAAN, забезпечуючи гнучкість у складних бойових умовах.
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24.10.2024 21:17 Відповісти
TAI підписала контракт з BAE Systems для прискорення розробки винищувача. У проекті задіяно понад 200 компаній, у тому числі близько 100 турецьких, а вітчизняний контент сягає понад 90%.

Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.

Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
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24.10.2024 21:19 Відповісти
Включення Азербайджану в турецьку програму KAAN може призвести до розподілу витрат на проект і взаємних економічних переваг.

Туреччина зацікавлена у залученні країн, з якими її пов'язують стратегічне військове партнерство та міцні політичні зв'язки.

Новина про те, що Пакистан потенційно може стати другим партнером у цій програмі, з'явилася минулого року. Якщо Пакистан приєднається, це може значно просунути проект KAAN і зменшити будь-які ризики для Туреччини.

З огляду на масштаб і технічну глибину цього проекту, глобальна співпраця могла б зменшити економічний тягар, а також підвищити характеристики літака.
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24.10.2024 21:26 Відповісти
Незважаючи на амбітні терміни Туреччини щодо винищувача, експерти підрахували, що літаку знадобиться щонайменше десятиліття, щоб досягти повної боєздатності.
Перший прототип KAAN був зібраний у квітні 2022 року, представлений публіці у січні 2023 року.
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24.10.2024 21:28 Відповісти
І кому зараз потрібні ці байрактари? Вони непагано себе показали на початку війни коли росіяни ще не побудували ешелонованої ППО. Зараз ці дорогезні і не ефективні дрони втратили свою актуальніст. Краще б турки на своєму заводі не заморачувались, а виробляли копії ефективних російських дронів.
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24.10.2024 22:24 Відповісти
"Зараз ці дорогезні і не ефективні дрони втратили свою актуальніст." ....... передивися відео і фото ударів українськими беспілотниками "Лютий" по кацапії , якщо вони тобі нічого не нагадують , то пояснювати тобі щось далі не варто ((
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24.10.2024 23:18 Відповісти
нагадують подібність формою. але ціна байрактарів захмарна. а от можливості ціні не відповідають.
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24.10.2024 23:30 Відповісти
Вот именно поэтому их теперь и собирают в Украине, отгадай, как это повлияет на цену. А еще угадай, чем все это время занимались разработчики "Байрактара".
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24.10.2024 23:56 Відповісти
Дорога ложка к обеду или как в таких случаях говориля моя тетя в свинячий голос.Их сейчас почти не используют да и на второй год они летали в основном как разведчики над морем.
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25.10.2024 06:38 Відповісти
Такие публикации во время войны - в лучшем случае идиотизм .
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24.10.2024 23:22 Відповісти
не переживайте, це просто надування щік. якщо у нас десь і роблять ракети типу грім чи нептун, то ми про це нічого не чуємо.
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24.10.2024 23:32 Відповісти
Та я й не переймаюсь , мені також так здається .
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25.10.2024 00:58 Відповісти
Ви ще геолокацію додайте , довбо...би !
Війна любить тишу .
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25.10.2024 05:26 Відповісти
Скажіть це пану Байрактару, який дав інтерв'ю для Рейтерс.
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25.10.2024 07:21 Відповісти
Під час Другої світової, Союз демонтував, перевозив ешелонами, знову зводив цехи ручною кладкою цегли, і знову монтував станки та інше, і випускав продукцію для армії за 2-3 місяці.
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25.10.2024 06:21 Відповісти
Що, навіть електропостачання на той завод вже працює?
Пам'ятаю, зо за підключення майбутнього заводу до електромережі наші хапуги хотіли від турків якусь захмарну суму.
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25.10.2024 06:21 Відповісти
є таке спостереження - останні 10 відсотків запланованної роботи робляться 90 відсотків всього виділенного часу
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25.10.2024 06:49 Відповісти

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