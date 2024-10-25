Ворог атакує енергетику: У Міненерго повідомили про знеструмлення у чотирьох областях

Упродовж минулої доби, 24 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Дніпропетровській області внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено. Під час огляду однієї з підстанцій виявлено дрон, його знешкоджено.

Водночас на Чернігівщині внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 704 абоненти.

Минулої доби енергетики змогли відновити живлення для 4090 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

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На ранок 25 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 538 населених пунктів.

Як повідомлялося, 23 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у шести областях.