В Україні почали знижуватися ціни на капусту

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на білокачанну капусту. На даний момент ціни перебувають у межах від 15 до 23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Широкий ціновий діапазон у цьому сегменті учасники ринку пояснюють різними якісними характеристиками пропонованих овочів.

За словами аналітиків, у більшості господарств все ще продовжуються активні збиральні роботи, внаслідок чого пропозиція на ринку зростає. Водночас попит на цю продукцію залишається вкрай низьким.

Тож, оптові компанії та роздрібні мережі готові вести закупівлі виключно дрібним оптом, посилаючись на дуже обмежений термін реалізації, оскільки більшість фермерів пропонують до продажу капусту невисокої якості.

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Нинішні ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому у 2,9 раза вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Але учасники ринку не виключають, що ціни на цю продукцію будуть знижуватися і надалі, оскільки багато господарств завдяки покращенню погодних умов активно ведуть збирання врожаю.

Як результат, поступове зростання поставок капусти на ринок змушуватиме аграріїв і надалі поступатися ціною, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться.