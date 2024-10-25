БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 156 4

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Карпат

укрзалізниця

"Укрзалізниця" проаналізувала попит пасажирів та призначила додаткові поїзди зі столиці до Львова та Рахова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, призначили додатковий поїзд №245/246 Київ – Рахів, який відправлятиметься зі столиці 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55. У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.

Також призначили додатковий поїзд №191/192 Київ – Львів, який відправлятиметься з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18 та прибуатиме до Львова о 16:12 та 17:03 відповідно. Зі Львова поїзд відправиться 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33 та прибуде до Києва о 21:33 та 18:10 відповідно.

Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів.

Читайте також: Україна та Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави, – Шмигаль

Як повідомлялося, на період шкільних осінніх канікул "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потягів із Києва до Кам’янця-Подільського.

Раніше "Укрзалізниця" призначила рейси додаткових поїздів №191/192 Львів – Київ – Львів та №115/116 Київ – Одеса – Київ.

Автор: 

Карпати (64) Київ (4714) Львів (849) Укрзалізниця (4812)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно. З чим це пов'язано?
Так багато бажаючих і головним чином спроможних відпочити в Буковелі?
Особисте прохання Коломоського?
Хто знає, що відбувається?
показати весь коментар
25.10.2024 12:45 Відповісти
В Карпатах гарно восени (в інша пори року також) + в Тисі зараз вода холодна )))
показати весь коментар
25.10.2024 13:15 Відповісти
Не знаю, не була, але вірю вам на слово.
Може там ТЦК і СП план виконало?
показати весь коментар
25.10.2024 13:23 Відповісти
"який відправлятиметься з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18 та прибуатиме до Львова о 16:12 Джерело: https://biz.censor.net/n3516724" - круто! Це його майже 6 діб воли тягнутимуть чи сам Зєлька зі своєю ЗЕКО-******? )))
показати весь коментар
25.10.2024 13:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 