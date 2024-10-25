Кабмін виділив додаткові 142 мільйони на шість проєктів із відновлення
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 142 млн грн на шість проєктів відновлення.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За словами Шмигаля, 64,5 млн грн будуть направлені на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі, 60 млн грн – на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені, ще 18 млн грн будуть виділені на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.
Раніше повідомлялося, що Чорноморський банк торгівлі та розвитку отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на суму до $150 млн для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив.
До того стало відомо, що Швейцарія планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на проєкти відновлення України упродовж чотирьох років.
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не на часіна часі
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