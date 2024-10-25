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Новини
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Кабмін виділив додаткові 142 мільйони на шість проєктів із відновлення

Кабмін виділив 142 мільйони на шість проєктів із відновлення

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 142 млн грн на шість проєктів відновлення.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, 64,5 млн грн будуть направлені на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі, 60 млн грн – на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені, ще 18 млн грн будуть виділені на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський банк торгівлі та розвитку отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на суму до $150 млн для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив.

До того стало відомо, що Швейцарія планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на проєкти відновлення України упродовж чотирьох років.

Автор: 

Кабмін (7806) фінансування (2053) відновлення (369)


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Дєтішкам на молочішко. Щоб зелені ворюги зовсім з голоду не попухли...
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25.10.2024 18:07 Відповісти
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1849812353686110570 1 ч

Велике Фортифікаційництво Ви вже набудували язиками, що солдати собі нори лопатами риють, щоб не вбило Створять черговий фонд, щоб звідти бабло красти
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25.10.2024 18:18 Відповісти
через ОВА чи як?
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25.10.2024 18:28 Відповісти
По Запоріжжю вже б'ють КАБами-саме час на "реконструкцію"!
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25.10.2024 18:28 Відповісти
не на часі на часі
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25.10.2024 18:29 Відповісти
Нагадую: на "Єдиний марафєт" виділяється в 10 разів більше!
Приорітети влади: пропаганда, ДБР, БЕБ, судді, прокурвори, Поліція
Кльовий "План перемоги" пише ця дєрьмаківська шобла...
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25.10.2024 19:47 Відповісти

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