"Національний кешбек": Українці отримали перші виплати на понад 37 мільйонів. Максимальний кешбек заробили лише п’ятеро

Держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" – 646 378 українців отримали 37,2 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% – це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону", – зазначила вона.

У Мінекономіки уточнили, що отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн.

Загалом лише 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян – понад 1000 грн, 15 – понад 2000 грн та 5 – максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Станом на сьогодні, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у "Дії" картки для виплат. Наразі загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень – 104,6 млн гривень, що майже ввтричі перевищує нарахування за вересень.

Програма кешбеку діє вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.

Як повідомлялося, у жовтні Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт. Також у застосунку "Дія" з'явилася можливість перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек", просканувавши його штрихкод.