БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 010 10

"Національний кешбек": Українці отримали перші виплати на понад 37 мільйонів. Максимальний кешбек заробили лише п’ятеро

"Національний кешбек"

Держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" – 646 378 українців отримали 37,2 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% – це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону", – зазначила вона.

У Мінекономіки уточнили, що отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн.

Загалом лише 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян – понад 1000 грн, 15 – понад 2000 грн та 5 – максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Читайте також: Картку для "Національного кешбеку" оформили понад 20% українців, – опитування

Станом на сьогодні, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у "Дії" картки для виплат. Наразі загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень – 104,6 млн гривень, що майже ввтричі перевищує нарахування за вересень.

Програма кешбеку діє вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.

Як повідомлялося, у жовтні Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт. Також у застосунку "Дія" з'явилася можливість перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек", просканувавши його штрихкод.

Автор: 

виплати (504) Мінекономрозвитку (2061) кешбек (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Видумали якусь херню, замість зниження ціни на 10 відсотків. А всі радіють
показати весь коментар
28.10.2024 15:02 Відповісти
+3
Хто отримав по максимуму, мабуть прокурори !
показати весь коментар
28.10.2024 15:25 Відповісти
+3
Деньги то такое. Главное - загнать скот в стойло дии))))
показати весь коментар
28.10.2024 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***... зе гнида засунь їх собі в дупу ох і буде-ж ..весело тобі...
показати весь коментар
28.10.2024 14:52 Відповісти
Видумали якусь херню, замість зниження ціни на 10 відсотків. А всі радіють
показати весь коментар
28.10.2024 15:02 Відповісти
А тепер роздадуть по 1тис. і перепис робити не потрібно. Як все просто Все купляється
показати весь коментар
28.10.2024 15:04 Відповісти
Так тисячу гривень ,отримають ті в кого є смартфон і гівноДія в ньому ,а в більшість українських пенсіонерів смартфонів немає , а для багатіїв тисяча гривень це ніщо ,так що зєля в черговий раз попав у штангу.
показати весь коментар
28.10.2024 16:32 Відповісти
користуються нехай смартфонами від президента
показати весь коментар
29.10.2024 06:26 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 16:13 Відповісти
Хто отримав по максимуму, мабуть прокурори !
показати весь коментар
28.10.2024 15:25 Відповісти
Деньги то такое. Главное - загнать скот в стойло дии))))
показати весь коментар
28.10.2024 17:05 Відповісти
646 378 українців х 58 грн. = 37 000 000 грн.

58 грн. середня .....


З перемогою усіх пановє....
показати весь коментар
28.10.2024 18:40 Відповісти
Хай засунуть субі у сраку.
показати весь коментар
28.10.2024 19:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 