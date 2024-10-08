БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Картку для "Національного кешбеку" оформили понад 20% українців, – опитування

Програма Зроблено в Україні

П’ять частина населення, а саме 21%, оформили банківську картку для участі в програмі "Національний кешбек".

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Зазначається, що рівень участі у програмі тим вищий, чим вищий рівень добробуту респондентів – від 14% серед тих, хто відповів, що їх родина "ледве зводить кінці з кінцями" до 24,5% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено".

Також він зростає зі зростанням освітнього рівня респондентів – від 12% серед тих, хто має неповну або загальну середню освіту, до 28% серед тих, хто має вищу освіту).

У програмі беруть участь лише 12% людей старшого (60+ років) віку, тоді як і в інших вікових групах – від 22% до 29%.

Чому не хочуть оформлювати картку для "кешбеку"

Головною причиною більшість із тих, хто не бере в ній участі (або 40% усіх опитаних), називають відсутність інформації про програму.

Ще 14% серед усіх опитаних вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть, 8% просто ще не встигли оформити банківську картку для участі в програмі, але збираються це зробити пізніше.

5% респондентів назвали головною причиною те, що їм незрозуміло, як саме потрібно оформлювати цю картку, і 2% – що процедура участі у програмі є надто складною. 2% респондентів взагалі не користуються банківськими картками. 0,7% опитаних відповіли, що рідко купують українські товари.

До того ж, чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть – частка таких зростає від 10% серед тих, хто відповів, що їх родина "ледве зводить кінці з кінцями" до 18% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено".

Тоді як серед представників найбіднішої групи більшою, ніж по масиву опитаних загалом, є частка тих, хто взагалі не користується банківськими картками (7%).

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацювала програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський. У березні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"

Топ коментарі
+3
Всі побачили в договорі банка "Надаю згоду на розкриття банківської таємниці?"..чеки з'являються в кабінеті дпс
показати весь коментар
08.10.2024 18:21 Відповісти
+3
Скільки бюджетних коштів потрачено на цю туфту від зєлі?
показати весь коментар
08.10.2024 18:53 Відповісти
+2
вроде работает. Покупаю то, что и покупал раньше. С 01.10 по 07.10 пришло 60 грн кешбеку.
Посмотрим, что будет на конец месяца.

в ноябре оплачу коммуналку
показати весь коментар
08.10.2024 16:34 Відповісти
замість 10 % чомусь капає 1%!!!
Запитання.....
показати весь коментар
08.10.2024 15:56 Відповісти
странно..... М не капает 10% от Украинских товаров. В Дии пмшут даже название компании
показати весь коментар
08.10.2024 16:35 Відповісти
согласен, но от суммьІ чека у меня 1 процент, а не 10
показати весь коментар
08.10.2024 16:37 Відповісти
10% от стоимости Украинского товара. Я скупился на 183 грн., а кешбек начислили от товара стоимостью 44,90.

Не все Украинские товары окешбечиваются, а только те, предприятия которых подали звявку на участие.
Покупал молоко "Своя Линия" - кешбек на него не начислили.
показати весь коментар
08.10.2024 16:40 Відповісти
Я не могу сейчас "нажать" в Дії, инфо только за этот месяц...
Тот месяц исчез(((((
показати весь коментар
08.10.2024 16:49 Відповісти
да, прошлый ушел "на оплату", а этот виден)
показати весь коментар
08.10.2024 16:52 Відповісти
В любом случае - Вам спасибо за "ликбез"
показати весь коментар
08.10.2024 16:50 Відповісти
не за что!!! Пишите если что)))))
Приятно было пообщаться!)
показати весь коментар
08.10.2024 16:53 Відповісти
И Вам всего хорошего -
показати весь коментар
08.10.2024 18:09 Відповісти
В Дії пишуть назву магазину а не товару
показати весь коментар
08.10.2024 16:38 Відповісти
нажмите на название магазина
показати весь коментар
08.10.2024 16:41 Відповісти
У кого ще так?
показати весь коментар
08.10.2024 16:33 Відповісти
Що 73% у 2019, що цi 21% - однаковi ... пiiiiii )) Ще й на вибори припруться!! Мiзкiв нема - рахуй калiка))
показати весь коментар
08.10.2024 16:49 Відповісти
як там Колізей? Стоїть?
показати весь коментар
08.10.2024 17:02 Відповісти
А що йому станеться?))
показати весь коментар
08.10.2024 17:11 Відповісти
Повний пиар влади, тоб то розводняк народу!

Штрих код 4820 не забезпечує нарахування, хочь і виробник в програмі. З власного досвіду впізнав, що і на кожну продукцію повина бути участь. Як правило, це маркування тільки на ті позиціі, котрі не в попиті.
І звернить увагу, що в супермаркетах м'ясо, молочка відомих марокмає якись внутрішній код 2200.

Не витрайчайте марно час на цей лохотрон від влади.
показати весь коментар
08.10.2024 17:59 Відповісти
