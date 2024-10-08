Картку для "Національного кешбеку" оформили понад 20% українців, – опитування

П’ять частина населення, а саме 21%, оформили банківську картку для участі в програмі "Національний кешбек".

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Зазначається, що рівень участі у програмі тим вищий, чим вищий рівень добробуту респондентів – від 14% серед тих, хто відповів, що їх родина "ледве зводить кінці з кінцями" до 24,5% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено".

Також він зростає зі зростанням освітнього рівня респондентів – від 12% серед тих, хто має неповну або загальну середню освіту, до 28% серед тих, хто має вищу освіту).

У програмі беруть участь лише 12% людей старшого (60+ років) віку, тоді як і в інших вікових групах – від 22% до 29%.

Чому не хочуть оформлювати картку для "кешбеку"

Головною причиною більшість із тих, хто не бере в ній участі (або 40% усіх опитаних), називають відсутність інформації про програму.

Ще 14% серед усіх опитаних вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть, 8% просто ще не встигли оформити банківську картку для участі в програмі, але збираються це зробити пізніше.

5% респондентів назвали головною причиною те, що їм незрозуміло, як саме потрібно оформлювати цю картку, і 2% – що процедура участі у програмі є надто складною. 2% респондентів взагалі не користуються банківськими картками. 0,7% опитаних відповіли, що рідко купують українські товари.

До того ж, чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть – частка таких зростає від 10% серед тих, хто відповів, що їх родина "ледве зводить кінці з кінцями" до 18% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено".

Тоді як серед представників найбіднішої групи більшою, ніж по масиву опитаних загалом, є частка тих, хто взагалі не користується банківськими картками (7%).

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацювала програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський. У березні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"