В українських платників податків не залишилося захисту від незаконних перевірок податківців, – юрист

Після зміни практики Верховного Суду щодо наслідків, які несе недопуск контролюючих органів до перевірки, у платників податків не лишилось ефективних способів захиститись від очевидно незаконних перевірок податківців. Відтак, у бізнесу лишається тільки два варіанти: або допускати перевірку, або йти на ризик зупинення господарської діяльності.

Про це експерт у сфері трансфертного ціноутворення, провідний юридичний консультант ТОВ "Метінвест Холдинг" Володимир Бевза заявив під час виступу на XІ Business & Legal Tax Forum, повідомляє пресслужба компанії.

"Якщо ви проаналізуєте практику Верховного Суду, то ухвал щодо позовів у податкових спорах десь близько 100. Те, що стосується саме перевірок, то лише одне чи два рішення Верховного Суду було на користь платників податків. Тобто, наразі ефективного способу захиститись від очевидно незаконної перевірки у платника податків немає. Або він іде на свідомий ризик умовного арешту майна і зупинення господарської діяльності, або допускає і вступає в таку суперечку і намагається отримати забезпечення позову. Але в цей же момент, скоріше за все, на нього буде накладений умовний арешт майна", – розповів Бевза.

Експерт також прокоментував розвиток судової практики стосовно можливості проведення повторної податкової перевірки, та щодо неможливості дослідження обставин законності порушень в акті перевірки, якщо перевірка визнана незаконною.

Окремо він звернув увагу на суперечливу практику органів Державної податкової служби щодо застосування до оподаткування операцій аграрного бізнесу в трансфертному ціноутворенні норм Platts (пп. 14.1.269-270 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу), які регулюють зовсім інші відносини у сфері оподаткування рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин. Юрист зауважив, що така практика податкових органів є суперечливою.

Як повідомлялося, раніше директор практики з трансфертного ціноутворення Deloitte в Україні Олександр Ямпольський заявив, що застосування для трансфертного ціноутворення тільки норм Platts порушує норми міжнародної практики й позиція податкових органів в Україні не підтверджена міжнародною практикою — Настановами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка першою розробляла правила трансфертного ціноутворення.