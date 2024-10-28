БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 251 13

В українських платників податків не залишилося захисту від незаконних перевірок податківців, – юрист

проверка,налог,дфс

Після зміни практики Верховного Суду щодо наслідків, які несе недопуск контролюючих органів до перевірки, у платників податків не лишилось ефективних способів захиститись від очевидно незаконних перевірок податківців. Відтак, у бізнесу лишається тільки два варіанти: або допускати перевірку, або йти на ризик зупинення господарської діяльності.

Про це експерт у сфері трансфертного ціноутворення, провідний юридичний консультант ТОВ "Метінвест Холдинг" Володимир Бевза заявив під час виступу на XІ Business & Legal Tax Forum, повідомляє пресслужба компанії.

"Якщо ви проаналізуєте практику Верховного Суду, то ухвал щодо позовів у податкових спорах десь близько 100. Те, що стосується саме перевірок, то лише одне чи два рішення Верховного Суду було на користь платників податків. Тобто, наразі ефективного способу захиститись від очевидно незаконної перевірки у платника податків немає. Або він іде на свідомий ризик умовного арешту майна і зупинення господарської діяльності, або допускає і вступає в таку суперечку і намагається отримати забезпечення позову. Але в цей же момент, скоріше за все, на нього буде накладений умовний арешт майна", – розповів Бевза.

Експерт також прокоментував розвиток судової практики стосовно можливості проведення повторної податкової перевірки, та щодо неможливості дослідження обставин законності порушень в акті перевірки, якщо перевірка визнана незаконною.

Окремо він звернув увагу на суперечливу практику органів Державної податкової служби щодо застосування до оподаткування операцій аграрного бізнесу в трансфертному ціноутворенні норм Platts (пп. 14.1.269-270 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу), які регулюють зовсім інші відносини у сфері оподаткування рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин. Юрист зауважив, що така практика податкових органів є суперечливою.

Читайте також: У "Метінвесті" розповіли про власну екосистему роботи з ветеранами

Як повідомлялося, раніше директор практики з трансфертного ціноутворення Deloitte в Україні Олександр Ямпольський заявив, що застосування для трансфертного ціноутворення тільки норм Platts порушує норми міжнародної практики й позиція податкових органів в Україні не підтверджена міжнародною практикою — Настановами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка першою розробляла правила трансфертного ціноутворення.

Автор: 

податки (2585) перевірка (668) Державна податкова служба (439) Метінвест (833) Новини компаній (3633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Про яку законність може бути мова якщо у нас влада вже стільки часу незаконна!
показати весь коментар
28.10.2024 15:49 Відповісти
+4
Нас навіть позбавлено захисту від незаконних дій Зе-влади!
показати весь коментар
28.10.2024 16:00 Відповісти
+3
Упс! Шаріков П. П. "намалювався". Пролєтарєят!

Текст з фільму Бортко, який виконує Шаріков:

Эх, говори Москва, разговаривай Рассея!

Эх, яблочко, ты мое спелое,
А вот барышня идет кожа белая,
Кожа белая, а шуба ценная,
Если дашь чего - будешь целая.

Эх, яблочко, да с голубикою,
Подходи буржуй глазик выколю,
Глазик выколю - другой останется,
Чтоб видал говно кому кланяться.

показати весь коментар
28.10.2024 16:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оце робить гетьманцев все проти людей
показати весь коментар
28.10.2024 15:48 Відповісти
Зазвичай у таких випадках є свої та чужі.
показати весь коментар
28.10.2024 15:58 Відповісти
Про яку законність може бути мова якщо у нас влада вже стільки часу незаконна!
показати весь коментар
28.10.2024 15:49 Відповісти
Повторю: В государстве сформировался класс чиновников, которые подгребли под себя все законодательство вместе с большей частью национального дохода, оставив простолюдинам нищенские пенсии и копеечные зарплаты. Впереди снова классовая борьба, но с новыми ее участниками, когда наемные работники и предприниматели окажутся по одну сторону баррикад.
показати весь коментар
28.10.2024 15:56 Відповісти
Ой бідні буржуїни, біднесенькі. Мрієш, що ті кнурі підуть на барикади?
показати весь коментар
28.10.2024 16:06 Відповісти
а на кому, по твоєму паразитують чинуші?
показати весь коментар
28.10.2024 16:28 Відповісти
Упс! Шаріков П. П. "намалювався". Пролєтарєят!

Текст з фільму Бортко, який виконує Шаріков:

Эх, говори Москва, разговаривай Рассея!

Эх, яблочко, ты мое спелое,
А вот барышня идет кожа белая,
Кожа белая, а шуба ценная,
Если дашь чего - будешь целая.

Эх, яблочко, да с голубикою,
Подходи буржуй глазик выколю,
Глазик выколю - другой останется,
Чтоб видал говно кому кланяться.

показати весь коментар
28.10.2024 16:33 Відповісти
"Говно" - це звертання, і виділяється комами.
показати весь коментар
28.10.2024 18:26 Відповісти
Дякую! Прийму до уваги.
показати весь коментар
28.10.2024 18:37 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 15:57 Відповісти
Нас навіть позбавлено захисту від незаконних дій Зе-влади!
показати весь коментар
28.10.2024 16:00 Відповісти
Тут навмисно змішали дві дії, перевірку бізнесів і трансферне ціноутворення.
Ну дуже не хотілося б нашим агробаронам, щоб застосоввувались ціни міжнародно визнаного інформ агенства.
Хотілось би самим надрукувати щось на дві гривні на туалетному папері і з того податки сплачувати.
До 8 ярдів доларів США, неповернутої виручки за 23 рік, ще добавити 10- 12 млрд, неповернень за 24- й
показати весь коментар
28.10.2024 19:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 