Справа про відмивання найбільшого в історії України хабаря: Суд відпустив тестя Насірова під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) пом'якшив запобіжний захід для тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського, відпустивши його під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення 24 жовтня ухвалив слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий, повідомляє "Слово і діло".

Перед цим ВАКС продовжив арешт Глімбовського до 11 листопада. Його захисник подав клопотання про зміну запобіжного заходу, яке суддя частково задовольнив.

"Змінити застосований ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 вересня 2024 року у справі до (Глімбовського, – ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за місцем його проживання строком на два місяці. Звільнити підозрюваного з-під варти негайно", – йдеться в рішенні суду.

Також суд поклав на Глімбовського низку процесуальних обов'язків. Зокрема, він має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав апеляційну скаргу на це рішення.

Як забудовник Глімбовський допомагав відмити хабар Насірову

Як повідомлялося, 19 червня НАБУ повідомило про підозру забудовнику Олександру Глімбовському та колишньому раднику ексголови ДФС Романа Насірова.

За даними слідства, тесть Насірова Глімбовський через зареєстровану на Британських Віргінських Островах офшорну компанію допоміг легалізувати 13 млн євро із загальної суми 21 млн євро неправомірної вигоди, яку ексголова ДФС отримав від олігарха Олега Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ його компаніям.

У подальшому Глімбовський нібито витратив ці кошти на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва "Метрополь". Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ отримало рішення суду про арешт 81 об'єкта нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будівельних компаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник Насірова. Із цієї суми $5,5 млн він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні - серпні 2018 року відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

ВАКС спочатку відмовився взяти під варту Глімбовського і визначив йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 млн грн. Оскільки він не вніс цю суму, його відправили під варту.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн. Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.