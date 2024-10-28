КНДР могла надати Росії зброї на $5,5 мільярда, – дослідження

Північна Корея могла поставити Росії зброї на суму до $5,5 млрд. При цьому, навіть за найскромнішими оцінками, вартість поставок перевищує $1,7 млрд.

Про це свідчать дані дослідження корейського філіалу німецького Фонду Фрідріха Науманна за свободу, передає Укрінформ.

Як зазначається, в будь-якому випадку КНДР може значно збільшити свої доходи за рахунок співпраці з Росією.

Південна Корея зі свого боку оцінює загальний обсяг економіки КНДР лише в $23,7 млрд.

Як зауважують аналітики, доходи Північної Кореї можуть зрости ще на сотні мільйонів доларів, якщо повідомлення про направлення північнокорейських військ в Україну підтвердяться. Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

Дослідження демонструє на цифрах, як Росія та Північна Корея стають дедалі ближчими партнерами з початку повномасштабної війни РФ проти України. Так, у першому півріччі 2024 року обсяг двосторонньої торгівлі зріс до $52,9 млн, тоді як за весь 2023 рік це було близько $34,4 млн. Таке зростання свідчить про те, що річні обсяги торгівлі між двома країнами можуть повернутися до рівня, що був до посилення санкцій у 2017 році.

Поглиблення відносин відображається і в помітному збільшенні дипломатичних візитів між двома державами. Із липня 2023 року між двома країнами відбувалося в середньому дві зустрічі на високому рівні на місяць. Цього року таких зустрічей уже 24.

"Росія звертається до Північної Кореї насамперед через її величезні потреби у боєприпасах. Але є й інша причина: Росія використовує свої відносини з Північною Кореєю – і потенційну передачу військових технологій – як засіб послабити єдність західних альянсів, особливо у Східній Азії. Таким чином Росія хоче чинити тиск на такі країни, як Південна Корея та Японія, щоб вони переглянули свою підтримку України", – сказано в аналізі.

Втім, така стратегія має свої межі: Росія може отримати від КНДР лише застарілу та ненадійну військову техніку.

Крім того, Північна Корея залишається непередбачуваним партнером з огляду на її традицію змінювати альянси. Існує також ризик того, що Росія може погіршити свої відносини з Китаєм, посиливши владу дедалі агресивнішої Північної Кореї.

Посилення зв'язків Москви з такою державою-вигнанцем, як Північна Корея, зокрема через передачу чутливих технологій, може ще більше зашкодити репутації Росії на міжнародній арені.

"Незважаючи на ці виклики, ЄС та його партнери повинні вжити заходів для пом’якшення ризиків і негативних наслідків цієї зростаючої співпраці. Аналіз Фонду рекомендує підтримувати країни-однодумці в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Південну Корею та Японію, шляхом посилення безпеки та економічного партнерства, щоб захистити їх від здирницької тактики Росії", – наголосили в документі.

Там також міститься порада Євросоюзу удосконалити свою стратегію санкцій, щоб краще контролювати та більш конкретно запобігати фінансовим потокам до Росії, особливо тим, які фінансують військову діяльність і угоди щодо зброї з Північною Кореєю.

ЄС, окрім того, має посилити свої дипломатичні зусилля з країнами Глобального Півдня та підкреслити згубний вплив російсько-північнокорейського партнерства.

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує 10 тис. північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти України.

Згодом очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що майже 11 тис. солдатів із Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.