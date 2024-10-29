Із початку повномасштабної війни корупціонерам винесли майже 7 тисяч вироків. До тюрми потрапили 1,5%

Із початку повномасштабної війни корупціонерам було винесено 6 877 вироків. Це значно менше, ніж у довоєнний час. Для порівняння, тільки у 2021 Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. Від початку 2024 року винесено 1758 вироків.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що така динаміка пов’язана з тим, що на початку великого вторгнення для посадовців подання декларацій було добровільним, відповідно, й не контролювалося НАЗК.

Найчастіше корупціонерів засуджували за "пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі" – 663 вироки або 37,7% від загальної кількості. Це на третину менше, ніж торік.

За "несвоєчасне подання декларацій" винесли 623 вироки або 35,4%. У порівнянні до минулого року таких порушень побільшало аж у 34 рази. У НАЗК зазначають, що дані про несвоєчасне подання декларацій почали надходити лише з квітня 2024 року, коли завершились одразу три кампанії декларування. Це десятки тисяч заяв, й наразі ще не всі є опрацьованими. Ймовірно, згодом ця цифра зросте та зрівняється з показниками до повномасштабного вторгнення.

За "порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" нарахували 281 вирок або 16%. Це вдвічі менше, ніж торік.

Читайте також: Рада схвалила зменшення строків для корупціонерів за співпрацю зі слідством

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф – це 1 714 вироків. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі – 27 вироків.

Цьогоріч найбільше порушників засудили на Львівщині – 172 або 9,8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників у Вінницькій області – 151 або 8,6%. Трійку лідерів закрила Одещина з показником 115 справ або 6,5%.

При цьому, аналітики зауважують, що кількість записів по регіонах скоріш відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів.

Як повідомлялося, у 2023 році до Реєстру корупціонерів потрапили 2420 осіб, це майже утричі менше порівняно з довоєнним 2021 роком (7 тис.).