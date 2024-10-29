Норвегія профінансує електрогенеруюче обладнання для "Нафтогазу" на 80 МВт

Група Нафтогаз за підтримки норвезького уряду отримає електрогенеруюче обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що за грантові кошти уряду Норвегії та участі ПРООН вже укладено угоду, згідно з якою компанія-виробник поставить відповідне електрогенеруюче обладнання. Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей.

"Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей", – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Королівства Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими у розмірі 250 млн євро.

До того стало відомо, що Норвегія виділить $90 млн на розширення виробництва зброї для України.