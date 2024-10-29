Компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів з власною кур’єрською доставкою.

Як наголосили в пресслужбі, це вже 16 країна, де працює така послуга компанії.

Зазначається, що тепер клієнти можуть замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправлення.

Також можна надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.

Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.

Доставки з України в Нідерланди триватимуть від 4 днів, по Нідерландах і до інших європейських країн – від 1 дня.

Вартість адресної доставки з України до Нідерландів становить: документи до 1 кг – 1000 грн, посилки до 2 кг – 1050 грн, посилки до 10 кг – 1600 грн, посилки до 30 кг – 2600 грн.

Як повідомлялося, на початку жовтня "Нова пошта" запустила кур'єрську доставку в Австрії.

Раніше повідомлялося, що за підсумками другого кварталу українська група компаній Nova ("Нова пошта") змогла досягти позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії.