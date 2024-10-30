БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцям після служби

Умєров розповів про українську ракетну програму

Міністерство оборони спрощує звітування за майно для українських військових. Тепер після служби мають бути повернені лише бронежилет і каска.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо", – наголосив він.

Відповідні зміни впроваджуються наказом Міноборони.

За словами міністра, відомство продовжує працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність українських захисників.

Читайте також: Видатки бюджету на виплати військовим у вересні стали рекордними з початку року, – Мінфін

Як повідомлялося, Центр інновацій Міністерства оборони України впроваджує технологію Mobile Device Management, яка зможе захистити мобільні телефони військовослужбовців.

