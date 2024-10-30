Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцям після служби

Міністерство оборони спрощує звітування за майно для українських військових. Тепер після служби мають бути повернені лише бронежилет і каска.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо", – наголосив він.

Відповідні зміни впроваджуються наказом Міноборони.

За словами міністра, відомство продовжує працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність українських захисників.

