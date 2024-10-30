Нацбанк продовжив строки продажу "Ідея Банку" для завершення угоди з Тігіпком (оновлено)

Польський акціонер "Ідея Банку" Getin Holding 29 жовтня отримав рішення Національного банку України щодо продовження на три місяці термін для продажу українського дочірнього банку.

Про це йдеться у повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"При винесенні рішення про внесення змін Національний банк України врахував прохання Емітента щодо подовження строку реалізації акцій АТ "Ідея Банк" (IBU), зокрема укладення договору купівлі-продажу акцій IBU від 18 жовтня 2024 року", – пояснюється в компанії.

У квітні НБУ дав польському холдингу шість місяців на продаж "Ідея Банку".

Як повідомлялося, 18 жовтня група "ТАС" Сергія Тігіпка уклала договір про купівлю українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding. Покупцем 100% акцій "Ідея Банку" стане кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС". Група Тігіпка заплатить за "Ідея Банк" $34 млн при очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%, ця сума збільшиться до $36 млн, якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%.

Продаж Ідея Банку

Як повідомлялося, польська Getin Holding S.A. вже кілька років намагається продати "Ідея Банк" в Україні.

У 2022 році після розірвання угоди з банком ПУМБ Ріната Ахметова договору купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" у лютому польська компанія відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.

За підсумками першого півріччя 2023 року Getin Holding оцінювала збитки від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс") на суму 230,58 млн польських злотих (близько $48,5 млн).

ЗМІ повідомляли, що наразі на банк претендують група ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта" Вячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка. "Ідея Банк" може коштувати від майже $20 млн до близько $39 млн.

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад три роки.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.