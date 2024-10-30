Суд ухвалив вирок у справі про махінації з пальним в "Укрзалізниці": Організатор схеми втік, ще один підозрюваний мобілізувався

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі про завдання збитків АТ "Укрзалізниця" на суму 92 мільйони гривень шляхом закупівлі дизпалива за завищеними цінами.

Своїм рішенням 29 жовтня колегія суддів ВАКС визнала винуватими колишнього представника ТОВ та експосадовця АТ "Укрзалізниці", повідомляє пресслужба суду.

ВАКС також задовольнив цивільний позов АТ "Українська залізниця". Відповідно, з обох осіб буде стягнено на користь компанії 102,79 млн грн.

У повідомленні не уточнюють прізвищ підозрюваних, проте за даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього менеджера фірми "Вог Аеро Джет" Анатолія Савича і ексначальника управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії "Центру забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" Валерія Нікіфорова.

Зокрема, Савича суд визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5,5 років з позбавленням права обіймати певні посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності строком на 3 роки. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання обвинуваченого.

Експосадовця ЦЗВ "Укрзалізниці" Нікіфорова суд визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки і 1 місяць з позбавленням права обіймати деякі посади строком на 1 рік. Також йому призначено штраф у розмірі 8500 грн.

Нікіфорова суд відпустив під особисте зобов’язання і заборонив йому залишати межі Київської області до набрання вироком законної сили.

При цьому Нікіфоров залишився останнім підозрюваним, який особисто залишався на лаві підсудних. Представника ТОВ "Вог Аеро Джет" Анатолія Савича, якого слідство вважає організатором схеми, оголосили у розшук ще влітку 2018 року. Матеріали справи щодо ще одного підозрюваного – ексначальника філії ЦЗВ "Укрзалізниці" Віталія Цвігуна – виокремили в окреме провадження у вересні 2024 року, бо він мобілізувався.

Як повідомлялося, НАБУ почало розслідувати цю справу ще у 2017 році.

За даними слідства, у березні 2016 року ЦЗВ "Укрзалізниці" та "Вог Аеро Джет" уклали договір на постачання 100 тис. тонн палива на суму 1,4 млрд грн. "Вог Аеро Джет" виграв тендер завдяки тому, що запропонував ціни, які були значно нижчими, ніж у конкурентів.

Проте потім замовник і постачальник уклали низку додаткових угод про збільшення вартості палива, незважаючи на відсутність будь-яких коливань ринкових цін, що завдало збитків "Укрзалізниці" на суму 92,48 млн грн.