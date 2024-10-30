Приватизація готелю "Україна" на Майдані: Покупець сплатив до держбюджету 2,5 мільярда

Переможець аукціону з приватизації готелю "Україна", який запропонував сплатити 2,51 мільярда гривень, перерахував кошти до державного бюджету.

З урахуванням податку на додану вартість, покупець заплатив понад 3 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Як повідомлялося, переможцем аукціону з приватизації готелю "Україна" 18 вересня стало ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн.

Загалом за готель боролися троє учасників. Інші претенденти запропонували набагато менше: ТОВ "Житомирський меблевий комбінат" Вадима Григор'єва – 1,46 млрд грн, а ТОВ "Аларіт-Пром" Сергія Сподіна – 1,16 млрд грн.

Хто купив готель "Україна" у центрі Києва?

Максим Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

А минулого року його компанія "Ола Файн" придбала столичний торговельно-офісний комплекс "Парус" у столичного забудовника і нардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара.

Крім того, у будинку Кріппи у Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка у 2020 році за понад 1 млрд грн придбала готель "Дніпро" у центрі Києва. Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю "Смартленд" взяв кредити в українських банках.

Готель "Україна"

Готель "Україна" був включений в перелік об'єктів великої приватизації розпорядженням уряду від 23 квітня. Це перший об'єкт великої приватизації за час повномасштабної війни.

Він розташований в центрі Києва – в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

За умовами приватизації, покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.