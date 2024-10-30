БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Приватизація готелю "Україна" на Майдані: Покупець сплатив до держбюджету 2,5 мільярда

україна,готель

Переможець аукціону з приватизації готелю "Україна", який запропонував сплатити 2,51 мільярда гривень, перерахував кошти до державного бюджету.

З урахуванням податку на додану вартість, покупець заплатив понад 3 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Як повідомлялося, переможцем аукціону з приватизації готелю "Україна" 18 вересня стало ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн.

Загалом за готель боролися троє учасників. Інші претенденти запропонували набагато менше: ТОВ "Житомирський меблевий комбінат" Вадима Григор'єва – 1,46 млрд грн, а ТОВ "Аларіт-Пром" Сергія Сподіна – 1,16 млрд грн.

Хто купив готель "Україна" у центрі Києва?

Максим Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

А минулого року його компанія "Ола Файн" придбала столичний торговельно-офісний комплекс "Парус" у столичного забудовника і нардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара.

Крім того, у будинку Кріппи у Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка у 2020 році за понад 1 млрд грн придбала готель "Дніпро" у центрі Києва. Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю "Смартленд" взяв кредити в українських банках.

Готель "Україна"

Готель "Україна" був включений в перелік об'єктів великої приватизації розпорядженням уряду від 23 квітня. Це перший об'єкт великої приватизації за час повномасштабної війни.

Він розташований в центрі Києва – в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

За умовами приватизації, покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.

Отель должен приносить $19900 в день для 10% доходности, не считая того что земля под ним бесценна. Сколько там номеров и почём они?
показати весь коментар
30.10.2024 20:45 Відповісти
В общем не хилая инвестиция. Что мешало выпустить 100 миллионов акций и продать их по 100-150 гривень за штуку?
показати весь коментар
30.10.2024 20:53 Відповісти
Отель продали за 2,5 млрд грн. А как могли продать два огромных родовища титану за 3.9 млрд грн, которые стоят 310 млрд долларов. Это что же за торговля такая? Это зеля так разбазаривает наши богатства?
показати весь коментар
30.10.2024 20:54 Відповісти
Ваші багатства належали чомусь Фірташу. Тепер буде іноземний власник. Такі багатства в Україні чомусь належать олігархам і нікого це не хвилює. Основне ж Зеленського змінити. Змінити очільника системи дійсно - найважливіше. А що олігархічна система залишаєтьс незмінною - то неважливо.
показати весь коментар
30.10.2024 21:25 Відповісти
Вони виберуть іншого умовного "зелю", а через півроку-рік будуть і його брудом поливати, що він корупцію не подолав ))
показати весь коментар
30.10.2024 22:16 Відповісти
Напевне, файна штукенція - бути багатим паном.
Навіть посеред війни.
показати весь коментар
30.10.2024 21:17 Відповісти
кіберспорт це як нано вироби
показати весь коментар
30.10.2024 23:15 Відповісти
Може це помилка, 2.5 млрд доларів? Зелені ворують по 2-3млрд в гривнях.
показати весь коментар
31.10.2024 06:35 Відповісти

