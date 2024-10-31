У Києві внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджена високовольтна ЛЕП

У ніч проти 31 жовтня внаслідок атаки ворожих дронів у Подільському районі Києва пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована.

Крім того, пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

"Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила", – йдеться у повідолменні.

Як уточнили в КМВА, це була 20 повітряна атака на Київ за жовтень. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони були знешкоджені.

В "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Загалом за прогнозом "Укренерго", найближча зима буде однією з найважчих за попередні три роки. Компанія проводить підготовку одразу до кількох можливих сценаріїв проходження зими.