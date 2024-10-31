Держборг України від початку року "подешевшав" на понад 20%, – Мінфін

Станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трлн грн, або $155,7 млрд, зокрема: зовнішній борг – 4,61 трлн грн (72% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $112,1 млрд; внутрішній – 1,79 трлн грн (28%) або $43,6 млрд.

Про це повідомляє прессужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що загалом упродовж третього кварталу року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 241 млрд грн, а в доларовому – на $3,5 млрд. Це сталося в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, зокрема від ЄС у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Водночас державний та гарантований державою борг України стає дешевшим та більш довгостроковим. "Із початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% – з 6,24 до 4,88 відсотка. Середня строковість державного боргу складає понад 11 років", – наголосили у Мінфіні.

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 12%, а позики, одержані від комерційних банків та інших фінансових установ – 3%.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро – 36%, гривні – 25%, долари США – 24%, СПЗ – 11%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 4%.

Як повідомлялося, у вересні Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором". У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд.

Що відомо про реструктуризацію держборгу України за євробондами

Наприкінці серпня Україна отримала необхідні голоси власників єврооблігацій держави та "Укравтодору" на суму близько $23 млрд для завершення їх реструктуризації на раніше погоджених із комітетом кредиторів умовах.

Як повідомлялося, процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями розпочався 8 серпня. Перед цим, 1 серпня, Кабмін скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.

Крім того, Кабмін своїм рішенням на виконання вказаного закону перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу і доручив здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн + відсотки).

Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.