Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів за співпрацю зі слідством

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12039 щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних правопорушень.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Вчора направлено на підпис – сьогодні вже законопроєкт про угоди зі слідством підписано. Саме як і треба було, 31 жовтня. Тому гроші по траншу на 4 млрд євро будуть", – зазначив він.

Відповідний проєкт закону у другому читанні Верховна Рада ухвалила 29 жовтня. Текст документу підтримали САП і НАБУ. Крім того, він відповідає міжнародним зобовʼязанням України перед ЄС.

Що передбачає закон

Зокрема, закон запроваджує нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.

Водночас суд зможе визначити як додаткове покарання штраф до 102 млн грн за особливо тяжкий злочин та понад 4 млн грн за тяжкий злочин. Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

У разі, якщо йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

