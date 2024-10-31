Центробанк РФ таємно створив дублера підсанкційної "Московської біржі", щоб продовжувати торгувати валютою

Центробанк Росії таємно купив "Санкт-Петербурзьку валютну біржу" (СПБВ), оскільки припинення біржової торгівлі доларами та євро та невизначеність щодо майбутнього торгів юанем після потрапляння "Московської біржі" під блокуючі санкції США змусило російський Центробанк готувати заміну головному торговельному майданчику країни.

Про це повідомляє Frank Media із посиланням на джерела ринку, передає The Moscow Times.

Однак офіційно ні ЦБ Росії, ні біржа, ні останній відомий її мажоритарний акціонер – "Промсвязьбанк" – це не коментують.

Своя біржа знадобилася Центробанку Росії через санкції, накладені на "Мосбіржу". На основі СПВБ російський Центробанк планує створити повноцінний майданчик з торгівлі валютою.

Санкції на "Московську біржу" були накладені 12 червня, а вже 1 липня СПВБ запустила торги валютою – "дружніх" країн: китайським юанем, білоруським рублем, казахстанським тенге, узбецьким сумом, киргизьким сомом та вірменським драмом.

Нещодавно СПВБ отримала важливу для біржі інфраструктурну складову – центральний контрагент (обидві сторони укладають угоду з ним, страхуючи себе від ризику невиконання зобов'язання).

Втім, на що розраховує Центробанк РФ, незрозуміло: варто валютним торгам на СПВБ набрати більш-менш серйозні обороти, як вона перетвориться на мету для санкцій.

Один із співрозмовників Frank Media оцінює "тривалість життя" біржі після досягнення хоч якихось показників максимум у пів року. Інший вважає, що ЦБ Росії дивиться далі: можна заздалегідь все підготувати – створити та обкатати інфраструктуру – і чекати на закінчення війни. Санкції з "Мосбіржі" після цього не знімуть, але й нові навряд чи вводитимуть – тоді можна буде запустити повноцінні валютні торги на біржі-дублері.

Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній. У тому числі США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Центробанк РФ тепер встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод.

Після цього валютний ринок "Московської біржі", колись один із найбільших у Східній Європі з річним оборотом понад 300 трильйонів рублів, змушений торгувати єдиною доступною валютою – китайським юанем.

Однак і ця можливість обмежена. Після запровадження санкцій США великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – пішли з "Московської біржі".

У середині жовня заступник міністра фінансів РФ заступник голови Мінфіну Алексєй Моісєєв заявив, що санкції США зруйнували біржовий валютний ринок у Росії, тому виплати за валютними облігаціями, у тому числі номінованими у китайських юанях, мають проводитися у рублях.