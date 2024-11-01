БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Світовий банк запускає нову програму розвитку для українського бізнесу на $593 мільйони

Світовий банк оголосив про започаткування в Україні нової програми розвитку приватного сектору на $593 млн – Програми стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE).

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що нова програма має підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП), а також допоможе створити та зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.

"RISE покращить ефективність державної підтримки малого та середнього підприємництва з акцентом на зелену конкурентоспроможність. Програма сприятиме покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі "держава для бізнесу" (G2B) та надасть можливість МСП отримати доступ до експортних ринків", – йдеться у повідомленні.

За впровадження програми відповідатиме Міністерство економіки.

Читайте також: Світовий банк різко погіршив прогноз для економіки України на 2025 рік

Фінансування програми RISE складається з $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Програма передбачає фінансування, орієнтоване на результат, яке може бути збільшене в залежності від надходження додаткових коштів.

Як повідомлялося, Світовий банк створить спеціальний траст-фонд для України на $10 мільярдів, головним донором стануть США.

Світовий банк (589) допомога (1633) підприємці (262) малий бізнес (176)
агов!
бізнес няні від зе!шобли, вже напоготові?
гетманцев, готовий приймати нових членів у свій клюб?
+1
Громкий заголовок - "Программа поддержки бизнеса",а в конце мелкими буквами - "программа расчитана на результат",т.е. это просто бизнес,процентный и кабальный,журнашлюшки отрабатывают бронь.
+1
Тупая овца агента козыря,бизнес не может поддерживаться кабальными кредитами,и только глупец не знает,что эта "поддержка" разойдется по своим людям и никто ничего не вернет.
