Світовий банк запускає нову програму розвитку для українського бізнесу на $593 мільйони
Світовий банк оголосив про започаткування в Україні нової програми розвитку приватного сектору на $593 млн – Програми стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE).
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що нова програма має підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП), а також допоможе створити та зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.
"RISE покращить ефективність державної підтримки малого та середнього підприємництва з акцентом на зелену конкурентоспроможність. Програма сприятиме покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі "держава для бізнесу" (G2B) та надасть можливість МСП отримати доступ до експортних ринків", – йдеться у повідомленні.
За впровадження програми відповідатиме Міністерство економіки.
Читайте також: Світовий банк різко погіршив прогноз для економіки України на 2025 рік
Фінансування програми RISE складається з $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).
Програма передбачає фінансування, орієнтоване на результат, яке може бути збільшене в залежності від надходження додаткових коштів.
Як повідомлялося, Світовий банк створить спеціальний траст-фонд для України на $10 мільярдів, головним донором стануть США.
бізнес няні від зе!шобли, вже напоготові?
гетманцев, готовий приймати нових членів у свій клюб?
Адже набіса пів мільярду віддавати на велике крадівництво або інші марадерскі ініціативи ЗЕ ?
Якщо ти не проти ,я трохи скорочу твій титул до ,просто, "вівця"
Тепер:
По-перше, вівця, звідки ти взяла , що то кабальні кредити?
По-друге, тут у тебе перша частина йде у розріз з другою : Якщо це кабальні кредити , то нащо їх видавати "своїм" ?
Ти або хрестик зніми ,або труси одягни
Об'яснения для хитрозадой овцы:
Кабальные кредиты выдаются под гарантии правительства,схема простая,как мозг овцы - получатель кредита их не отдает,их отдаст бюджет Украины или по правильному - налогоплательщик.
Це зветься вічливість. Чи вас , Зе-скот, цього не вчать ?
Доречі, ти ще на минулі вигадки не відповів ,а вже нові вкидуєш
Але пруфів все ще нема
Виходить ти не тільки вівця , але і балабол
Як будуть пруфи - підповзай , а поки - слита