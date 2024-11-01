"Клуб білого бізнесу": Гетманцев анонсував створення першого переліку доброчесних платників податків

Державна податкова служба України для створила сайт доброчесних платників податків – "Територія високого рівня податкової довіри".

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради, ініціатор закону Данило Гетманцев.

"Перший перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства буде сформовано за результатами четвертого кварталу 2023 року та трьох кварталів 2024 року, наприкінці листопада та вже на початку грудня кожен може перевірити про включення себе до переліку", – розповів Гетманцев.

На сайті "Територія високого рівня податкової довіри" платники зараз можуть ознайомитись з інформацією, як долучитися до переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи в ньому.

Згодом стане достпною інформація про розраховані середні показники критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися чи увійдуть до переліку в своєму "Електронному кабінеті".

"Оприлюднення переліку сумлінних платників та середніх значень показників критеріїв надасть можливість платнику порівняти результати своєї діяльності та розрахунків з бюджетом із середніми значеннями цих показників в цілому по України", – пояснив Гетманцев.

Окрім того, він зазначив, що підприємства, які будуть включені до переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів. Зокрема, йдеться про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів.

Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

"Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування", – зауважив Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу".

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 червня, його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.