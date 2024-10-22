"Клуб білого бізнесу" від Гетманцева: Мінфін затвердив порядок формування переліку доброчесних платників податків
Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.
Як повідомляє пресслужба міністерства, цей порядок затвердили на виконання закону №3813-ІХ від 18 червня – так званого закону про "клуб білого бізнесу".
Згідно із ним, до переліку платників з високим рівнем дотримання законодавства буде включено юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, резидентів "Дія.Сіty", які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо).
Включені до такого переліку платники податків отримають низку переваг у податковому адмініструванні на час воєнного стану:
- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування;
- скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
- за таким платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким він зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.
Очікується, що такий перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби на 15 робочий день після його затвердження.
Формуватиме та затверджуватиме цей Перелік сама Державна податкова служба (ДПС), його оновлюватимуть не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Якщо платник податку подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього.
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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу".
Верховна Рада ухвалила цей закон 18 червня, його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").
Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
Крім того, депутати врахували у законі про "клуб білого бізнесу" поправку Гетманцева, згідно із якою Кабмін має дозволити компаніям із цього переліку додатково забронювати до 25% військовозобов'язаних співробітників.
Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства складатимуть самі податківці.
Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.
Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.
Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.
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Все,зникли..?
Їх функція перейшла до 5-6 "ехвехтивних" менеджерів..?)
Якщо є "білий клуб", то за логікою, має існувати і "чорний клуб". Тільки для чорних.
Просушити цього підара на предмет сумлінної сплати податків.
це як пояснити простими не гетманцовими словами аби було зрозуміло всім?
виходить, що є ще середній і низький рівень дотримання законодавства.
Де визначення що то є таке? 👀
банер;-Розблокуємо податкові накладні т...
Тобто одні учні гетьМанцева блокують ,інші разблоковують
Оце і є бєєєлий бізнес з зеленим відтінком
Німеччина податки на рік.
До 9407 EUR - 0%.
9408-14532 EUR - 14-24%.
14533-57051 EUR - 24-42%.
57052-270500 EUR - 42%.
Більше 270500 EUR - 45%.
Італія податки на рік.
До 15000 EUR - 23%.
15000-28000 EUR - 27%.
28001-55 000 EUR - 38%.
55001-75 000 EUR - 41%.
Більше 75 001 EUR - 43%.
Словенія податки на рік.
До 8500 EUR - 16%.
8500-25000 EUR - 26%.
25000-50000 EUR - 33%.
50000-72000 EUR - 39%.
Більше 72000 EUR - 50%.
Великобританія податки на рік.
До 37500 GBP - 20%.
37501-150000 GBP - 40%.
Більше150000 GBP - 45%.
Жебраками у США вважають, якщо дохід на рік на сім'ю з:
Одну людину - 12760 доларів
Двох людей - 17240 доларів
Трьох людей - 21720 доларів
Чотирьох людей - 26200 доларів
П'ятеро людей - 30680 доларів
Шість людей - 36160 доларів
Семи людей - 39760 доларів
Восьми людей - 44120 доларів
Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!
Отримуючи додатково соціальну допомогу на все!
У США податки сплачують прогресивно.
Маленькі доходи, не платіть зовсім або мало платіть.
Великі прибутки платите багато. Мільйонери платять дуже багато.
Маєте дітей, на кожну дитину для вас зменшення податків.
Рівень податків у Норвегії з 1970-х років.
Відносно високий рівень податків є результатом - - загального добробуту. Більшість податкових надходжень витрачається на громадські послуги, такі як охорона здоров'я, робота лікарень, освіта та транспорт.