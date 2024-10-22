"Клуб білого бізнесу" від Гетманцева: Мінфін затвердив порядок формування переліку доброчесних платників податків

Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Як повідомляє пресслужба міністерства, цей порядок затвердили на виконання закону №3813-ІХ від 18 червня – так званого закону про "клуб білого бізнесу".

Згідно із ним, до переліку платників з високим рівнем дотримання законодавства буде включено юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, резидентів "Дія.Сіty", які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо).

Включені до такого переліку платники податків отримають низку переваг у податковому адмініструванні на час воєнного стану:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за таким платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким він зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Очікується, що такий перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби на 15 робочий день після його затвердження.

Формуватиме та затверджуватиме цей Перелік сама Державна податкова служба (ДПС), його оновлюватимуть не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Якщо платник податку подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу".

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 червня, його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Крім того, депутати врахували у законі про "клуб білого бізнесу" поправку Гетманцева, згідно із якою Кабмін має дозволити компаніям із цього переліку додатково забронювати до 25% військовозобов'язаних співробітників.

Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства складатимуть самі податківці.

Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.

Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.