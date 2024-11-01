"Укрпошта" в грудні запустить у Києві доставку кур’єрами та в поштомати

"Укрпошта" в грудні цього року запустить у Києві пілотний проєкт доставки за допомогою кур'єрів і в поштомати.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна.

Смілянський оголосив, що з наступного року планується запуск послуги по всій Україні.

"Дійсно, будуть кур'єри, будуть поштомати. Ми будемо перетворювати листонош на кур'єра, тому що листоноша – це від слова носити листи. Ну, крім повісток, уже нічого носити", – розповів Смілянський.

За його словами, кур'єри "Укрпошти" будуть із жовтими рюкзаками. Вони також будуть задіяні в заправці поштоматів.

"Це інтегральний проєкт з погляду IT-системи, логістики. Кур'єри заправляють поштомати. І у людей буде вибір: отримати відправлення у відділенні, у поштоматі або з кур'єрською доставкою", – пояснив Смілянський.

Раніше повідомлялося, що з 1 листопада "Укрпошта" впроваджує автоматизовані сортувальні лінії, що дозволить доставляти відправлення між містами України вже на наступний день. Для цього компанія оновлює стандарти пакування відправлень.

Перед тим повідомлялося, що "Укрпошта" веде переговори про угоду з американською поштовою службою USPS, яка відкриє можливість для доставки до України товарів з Amazon та інших найбільших маркеталейсів.

До того стало відомо, що "Укрпошта" ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку щонайменше до кінця 2024 року.