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В Україні розробили вимоги для будівництва енергоефективних будівель за стандартом ЄС

энергоэффективность

Міністерство розвитку громад та територій спільно з провідними фахівцями та організаціями у сфері енергоефективності розробило вимоги до будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) в Україні. Йдеться про будівлі з близьким до нульового споживання енергії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що такі будівлі мають високі показники енергоефективності, а значна частина їх енергоспоживання забезпечується з відновлювальних джерел енергії, як то вітер, або сонце.

Перехід на будівництво будівель NZEB передбачений Директивами Євросоюзу, де всі нові будівлі зводяться за цим стандартом з 2020 року.

"У межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, Україна також взяла на себе зобов'язання щодо імплементації цього механізму, адже перехід на будівництво за стандартом NZEB – це важливий крок на шляху до зниження енергоспоживання та енергетичної незалежності", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у серпні Кабмін затвердив нові вимоги до енергоефективності телевізорів та моніторів.

Автор: 

енергоефективність (396) Міністерство розвитку громад і територій (64)


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