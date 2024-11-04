"Це вже дно": Міністр агрополітики закликав рятувати українське тваринництво

Міністр аграрної політики Віталій Коваль вважає тваринництво напрямком, яке необхідно рятувати. Останні десятиліття спостерігається його спад, тому наразі це буде пріоритетним напрямком розвитку сільського господарства.

Про це міністр повідомив в інтерв’ю Громадському радіо.

За його словами, порівнюючи цифри з 1991 року, по основних показниках тваринництва, Україна стабільно мала деградацію і спад.

"Якщо порівнювати кількість корів, наприклад, то сьогодні у нас всіх голів великої рогатої худоби всього 2 мільйони 300 тисяч, а на 1991-й рік було 28 мільйонів. І це ціла прірва. Я вважаю, що це вже дно, від якого потрібно відштовхуватися. Тому що без розвитку тваринництва не буде гармонійного розвитку всього агросектора", – зазначив Коваль.

Міністр додав, що розвиток тваринництва також пов’язаний із переробною промисловість, адже побічні продукти переробки є основою для кормів.

"Ми точно маємо збільшувати виробництво молока та м'яса і експортувати ці вже перероблені продукти, де є українська праця, де є українська електроенергія, де є складові, які дозволяють нам тримати збалансовану економіку. Тому без тваринництва збалансованого агросектору не буде. І це догма, це постулат. Його постійно потрібно артикулювати і розвивати", – підкреслює Коваль.

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Він наголошує, що Україна має величезні перспективи в експорті м'яса – є запит на червоне м'яса та постійне зростання попиту молока у світі.

На думку урядовця, Україна може стати "аграрним та молочним Ельдорадо", тому що складова собівартості українських виробників молока краща, ніж конкурентів. І це треба використати.

"Тому тваринництво ми піднімаємо в пріоритет. Моя задача – сьогодні думати державними категоріями, тобто думати про наступні покоління. І якщо ми сьогодні закладемо фундамент, він спрацює через декілька років", – додав міністр.

Станом на липень 2024 року, поголів’я великої рогатої худоби в Україні скоротилося за рік на 219,6 тис. голів (на 8,6%), у тому числі корів – на 103 тис. голів (-7,63%).

Загалом, за попередніми оцінками, через військові дії в Україні втрачено 15-20% поголів’я великої рогатої худоби, свиней і птиці.