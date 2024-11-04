"Національний кешбек": У жовтні українці отримали втричі більше, ніж у вересні
У жовтні 2024 року українці накопичили втричі більше коштів за програмою "Національний кешбек", ніж у вересні. Так, загальна сума, нарахована громадянам за другий місяць дії програми, становить 125 млн грн.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Майже вдвічі зросла і кількість споживачів – учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток "Національний кешбек".
Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат "Національний кешбек".
Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в "Дії", і наразі це зробили 1,9 млн громадян. Для того, щоб це зробити, потрібно відкрити додаток "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Національний кешбек" – і далі активувати свою картку.
Наприкінці жовтня повідомлялося, що держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" – 646 378 українців отримали 37,2 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. Загалом лише 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: із них 77 громадян – понад 1000 грн, 15 – понад 2000 грн та 5 – максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.
Як працює програма "Національний кешбек"
Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня 1,5 тис. виробників включили в програму 300 тис. місцевих товарів.
Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".
Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.
Як скористатися
Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:
- відкрити картку для виплат за програмою "Національний кешбек" у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток. У програмі беруть участь "Приватбанк", monobank, "Укргазбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-Банк", "Банк Глобус", "Укрсиббанк", "Ощадбанк", "Акордбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Кліринговий Дім";
- надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки;
- у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.
Як повідомлялося, у жовтні Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.
За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт.
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М'ясопереробна фабрика "Алан", в програмі тільки дешеві позиці,і які не користуються попитом, а ходові поза програмою.
І так по іншим великим виробникам України..
І взагалі мене цікавить хто цим всим користується? Вовиною тисячою, кешбеками та іншим лайном на фоні підвищення податків. Мабуть ті, в кого епоха зубажіння закінчилася.
Тобто кожен громадянин можно відкрити кілька таких карток (у кількох банках)?
«646 378 українців отримали 37,2 млн грн… Загалом лише 97 людей отримали кешбек…» - супер катали…