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Новини
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"Національний кешбек": У жовтні українці отримали втричі більше, ніж у вересні

Скільки українці отримали за програмою

У жовтні 2024 року українці накопичили втричі більше коштів за програмою "Національний кешбек", ніж у вересні. Так, загальна сума, нарахована громадянам за другий місяць дії програми, становить 125 млн грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Майже вдвічі зросла і кількість споживачів – учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток "Національний кешбек".

Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат "Національний кешбек".

Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в "Дії", і наразі це зробили 1,9 млн громадян. Для того, щоб це зробити, потрібно відкрити додаток "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Національний кешбек" – і далі активувати свою картку.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" – 646 378 українців отримали 37,2 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. Загалом лише 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: із них 77 громадян – понад 1000 грн, 15 – понад 2000 грн та 5 – максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Як працює програма "Національний кешбек"

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня 1,5 тис. виробників включили в програму 300 тис. місцевих товарів.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Як скористатися

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:

  • відкрити картку для виплат за програмою "Національний кешбек" у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток. У програмі беруть участь "Приватбанк", monobank, "Укргазбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-Банк", "Банк Глобус", "Укрсиббанк", "Ощадбанк", "Акордбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Кліринговий Дім";
  • надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки;
  • у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.

Як повідомлялося, у жовтні Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт.

Автор: 

виплати (485) Мінекономрозвитку (2025) кешбек (56)


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Топ коментарі
+4
Немає де гроші подіти? Крутять-вертять аби побільше людей в кацапську ''дію'' затягнути
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04.11.2024 18:48 Відповісти
+4
Чергова замануха в "Дію". Обслуговування кешбеку дорожче самої суми виплат. Але Зельоним потрібні дані в "Дії". Бо Зеленский непрохідний при паперовому голосуванні.
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04.11.2024 19:01 Відповісти
+2
3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток - Це як? В когось більше однієї карти?
І взагалі мене цікавить хто цим всим користується? Вовиною тисячою, кешбеками та іншим лайном на фоні підвищення податків. Мабуть ті, в кого епоха зубажіння закінчилася.
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04.11.2024 18:45 Відповісти
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Черговий лохотрон від зелені для українців.
М'ясопереробна фабрика "Алан", в програмі тільки дешеві позиці,і які не користуються попитом, а ходові поза програмою.
І так по іншим великим виробникам України..
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04.11.2024 18:43 Відповісти
Засуньте в дупу свій національний кішлак!
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04.11.2024 18:45 Відповісти
3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток - Це як? В когось більше однієї карти?
І взагалі мене цікавить хто цим всим користується? Вовиною тисячою, кешбеками та іншим лайном на фоні підвищення податків. Мабуть ті, в кого епоха зубажіння закінчилася.
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04.11.2024 18:45 Відповісти
Можна відкрити хоч 10 карток на людину в різних банках, але підв'язати в Дії можна лише одну картку, на яку і будуть виплати.
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04.11.2024 20:18 Відповісти
Немає де гроші подіти? Крутять-вертять аби побільше людей в кацапську ''дію'' затягнути
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04.11.2024 18:48 Відповісти
транспорт оплатить нельзя.....
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04.11.2024 18:51 Відповісти
Ніхто не сумнівається , що "інваліди" - прокурори , судді , держслужбовці різних рагів , що мають доступ до " корита" , і ще багато різної ЗЕленої , і просто наволочі , отримали втричі , в десятеро , більше! Вони сплять на мільйонах долярів! А так названий " національний кешбек" засуньте собі в дупу! Щоб ви не робили , китайські порядки , в Україні , не пройдуть!
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04.11.2024 18:54 Відповісти
Чергова замануха в "Дію". Обслуговування кешбеку дорожче самої суми виплат. Але Зельоним потрібні дані в "Дії". Бо Зеленский непрохідний при паперовому голосуванні.
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04.11.2024 19:01 Відповісти
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04.11.2024 19:06 Відповісти
«Станом на 31 жовтня вже 3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток "Національний кешбек"»

Тобто кожен громадянин можно відкрити кілька таких карток (у кількох банках)?

«646 378 українців отримали 37,2 млн грн… Загалом лише 97 людей отримали кешбек…» - супер катали…
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04.11.2024 19:24 Відповісти
Звісно можна відкрити хоч 10 карток на людину в різних банках, але підв'язати в Дії можна лише одну картку, на яку і будуть виплати.
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04.11.2024 20:16 Відповісти
А еще украинцы в качестве бонуса к кешбеку скоро получат уголовную ответственность за собирание хвороста в лесу и за хранение дров без разрешения господина. Депутаны уже подготовили законопроект и готовы дать на подпись ЗЕ. Вот так вот посмеялись с кацапов
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04.11.2024 20:15 Відповісти
Якщо цю програму лобіюють з усіх піхв Марафону, це означає, що хтось дуже зацікавлений зірвати швидко певний «куш», застосовуючи агресивний маркетинг. Спочатку кешбек, потім на цю картку Зелена тисяча. Приховані умови, комісії або додаткові збори, які можуть виникати в рамках програми згодом, з самого початку запровадження чітко не зазначені жодним документом, але вспливе пізніше, як зелене лайно в болоті навесні. Разом с тим чітко зазначено, що підписуєшся за 20 Євро бути кріпаком банку на 20 років. Завжди пам'ятайте народну мудрість - безкоштовний сир буває лише в мишоловці!
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04.11.2024 20:35 Відповісти

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