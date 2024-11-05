Мінфін залучив від випуску держоблігацій у жовтні рекордні 107 мільярдів

У жовтні Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій рекордні 106,9 млрд грн в еквіваленті – 83,4 млрд грн та $569 млн.

Про це повідомляє прессужба Мінфіну.

Зазначається, що військові облігації склали майже 82,8 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за минулий місяць.

Ці кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.

Станом на 1 листопада, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,76 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,7%) та Національному (38,5%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 8,4% та 4% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,3%, страхових компаній – 1,1%, а територіальних громад – 0,04%.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у жовтні дорівнювала 15,6%, номінованих у доларі – 4,62%.

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Рівень рефінансування за січень-жовтень 2024 року у всіх валютах склав 158%. Для порівняння за перші 10 місяців 2023 року цей показник сягав 145%.

Загалом із початку року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів залучило 497,8 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану – понад 1,3 трлн грн в еквіваленті.

Як повідомлялося, очільник Мінфіну Сергій Марченко повідомляв, що ресурс ринку ОВДП для подальшого фінансування держбюджету після завершення 2024 року практично вичерпано, і основним джерелом залишається зовнішнє фінансування.