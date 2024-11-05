Зброя, сотні квартир та земельних ділянок: АРМА знайшло перші активи фігурантів справ про корупцію в МСЕК
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало перші активи п’ятьох фігурантів розслідування корупційних схем у МСЕК.
Про це повідомила очільниця відомства Олена Дума у Telegram.
За її словами, АРМА активно залучене до виявлення та розшуку активів працівників лікарських установ, РТЦК та СП, ВЛК та МСЕК, які були залучені до корупційних схем. Зокрема, йдеться про факти підробки медичної документації для отримання статусу інваліда особами призовного віку, що надавало їм можливість уникнути призову на військову службу.
Окрім вилученого правоохоронцями під час обшуків майна, працівники АРМА вже розшукали перші активи п’ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їх оточення:
- 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси);
- 140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва);
- 30 автівок (серед яких автомобілі преміального класу, такі як Lexus, Tesla тощо);
- корпоративні права на загальну суму понад 20 млн гривень (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії);
- мільйони гривень на рахунках в банках;
- зброю.
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Як уточнює Дума, велика кількість з виявлених активів була набута фігурантами саме під час повномасштабної війни та оформлена на близьких їм осіб.
"Це тільки початок. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном. Інформацію про виявлені активи вже передано до відповідних правоохоронних органів", – наголосила вона.
Що відомо про корупцію у МСЕК
Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.
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Майно вилучити і релізувати через відкриті торги публічно.
Вилучені кошти і коштовності передати на потреби ЗСУ, зброю.
Батьків позбавити батьківських прав і дітей передати або найближчим родичам, за згодою останніх, або до дитячих будинків з наступним розподілом по прийомним сім'ям.
До цих створінь не має бути ні жалю ні толерантності. Вони своїми діями "вбивають" опосередковано і людей і напряму економіку країни і віру в справедливість і порядок в Україні.
Ця падаль думає що вхопили Бога за бороду і тепер в цьому світі їм можна все і все їм зійде з рук.
2. А яка його юридична сила? якщо коротко, то ніяка. - Стаття 368-5. Незаконне збагачення ККУ
3. Рука руку миє, хто попався, той попався, інші швидко перекрутять все. Там всі тільки свої в більшості, думає своїх вони класти будуть. Кола катлєта де, що військового побив і брав дельту з кол центрів, нормально собі живе і бабло повернули. - Якщо всі будуть так думати, як овочі з когорти 73% або с сусідньої країнии овочів, то ми досидимося до безвладдя, анархії, беззаконня і надалі до диктатури.
4. Система гнила і прогнила - Гнилий народ, а не система. Система з цього народу і складається. Але це не значить що потрібно слухати про те, що з цим не треба боротися. Моя Вам порада - почніть з себе і своїх дітей. Це процес Еволюційний а не революційний.
5. Навіть на Заході не можуть нічого придумати як це викорінити. - https://www.euronews.com/my-europe/2024/10/15/fact-check-is-hungary-the-most-corrupt-european-country
6. Підняли з.п., то вони ще і інвалідність собі поробили і надбавки і т.д. - От бачите, Ви ж теж не байдужі і обурюютеся. Тож не потрібно мовчати. А тим більше казати, що нічого не буде.
Наразі народ зламаний і народ розділили на дві частини, людолови і ухилянти, Стенфордський експеримент. Людей ділять, люди товчуться, а чиновники крадуть собі нормально. Або поділ України на правобережну і лівобережну і також товклися, поки чиновники шикували, так побудована система правління в Україні, нажаль.
Зараз більше 50% людей роздушені морально і через ЗМІ ще більша накачка на негатив йде, просто щоб люди і не рипнулися.
Видаляйте свій обліковий запис, робіть інвалідність і їдьте з України.
Десь я вже таке чув. Ви мені росіянців нагадуєте. Ті теж кажуть: Ат нас тут нічєго нє завісіт. Нє всьо так адназначна. А што ми можем сдєлать ? Ми маленькіє люді.
P.S. Ваші руки нікому не цікаві і не потрібні. Тримайте їх при собі !
Ви показали, що ви старша людина НІЧОГО не зробили самі, нульовий результат за 30 років + совок. Результат видно роботи.
Я ще по суті і не жив, мені старе покоління совкодроч...рів лишило війну в молодість.
Так, нажаль в багато коли простіше звільнитися і переїхати, ніж ламати прогнившу систему, де засіли "еліта" злодіїв багато з яких ще Брежнєва живого бачили, (дуже чиновників і влади за 50 років).
Вам нікому визвіритися, бо ви нічого самі зробити не можете, от і визвірюєтеся на мене, але мені плювати з високої гори.
Ото що ви написали тут просто помре в історії за декілька днів. Оце ваша вся сила. Вам з цим жити.
А я ще якось спробую викрутитися, книги читаю багато різних і спробую, життя одне.
Так Ви прихільник сєкти 73% ? Ото я влучив.
Ситуація почалася задовго до Яника. Ви мілкоо плаваєте. Суцільна імбіцилія продовжується з 1654 року. Віра в казочкі, прості рішення та любов до не зароблених грошей продовжується.
))) ви серйозно? Ви чули про вертикаль влади? Успішність компанії в першу чергу залежить від керівників, і модель поведінки спускається зверху і вниз. Хоч чи не хоч, а діють закони, які приймає влада. Діти це все бачать, також школа і т.д., яка має дуже сильний вплив і там також діти все бачать.
Як раз у багатьох діти нормальні і порядні, але навкруги чиновники показують як плюють на людей, то люди самі стають злі, самозахист.
Я пробував на одній фірмі змінити порядки трошки, щоб прибрати обман і не чесність, мене на другий день звільнили за угодою, щоб навіть 2 тижні не відробляв )))).
Систему можна зламати тільки маючи відповідну силу, а інакше система легко зламає будь кого одного.
Багато коли простіше покинути і переїхати, ніж пробувати щось змінити.
Як треба я і сам знаю, але судячи що ви тут на цензорі тільки виписуєте, то систему ви навіть і близько не пробували прогнути. Не гнеться так? ))) А єдність народу виростити треба, для цього треба закони, політика держави відповідна, та інституції відповідні, яких наразі нажаль нема.
Пане Vova, я вже міняю 6-ту підряд компанію міняючи робітників і керівництво. 2-і з цих компаній не працюють через небажання працювати в правовому полі.
Систему можна зламати тільки маючи відповідну силу, а інакше система легко зламає будь кого одного.
Вода камінь точить. Остання соломинка ламає слону спину.
Нажаль Ви також любитель казочок і простих миттєвих рішень!
1) чому а ні Президент, а ні хтось з тої шобли, що називається Радою, досі (2,5 роки війни!) не подав законопроект про те, що під час військового стану корупція в крупних розмірах прирівнюється до державної зради?
2) а навіщо взагалі потрібна Рада під час війни? Щоб красти і покривати крадіїв? Тобто: передати комітети міністерствам, розпустити Раду і ввести президентське правління до кінця війни, кабінет міністрів переформатувати в раду з економічних і соціальних питань.
Також було б непогано ввести довічне ув'язнення для статті про зраду. В щоб там вже сиділо з пів тисячі мерзотників.