У ЄС почали розслідувати схему обходу санкцій проти російської нафти через Туреччину, – Politico

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) почало розслідувати лазівку, яка дозволяє таким країнам, як Туреччина, експортувати підсанкційну російську нафту до ЄС під іншою маркою.

Про це пише Politico з посиланням на два джерела, передає Укрінформ.

Розслідування стартувало після того, як видання виявило, що мільйони барелів російського палива, ймовірно, потрапляють до ЄС після зміни марки в Туреччині, попри заборону такого імпорту з Росії.

Зазначається, що ця схема стала можливою через обхідний шлях у європейських санкціях, який дозволяє ввозити в ЄС "змішане" паливо, якщо воно маркується як неросійське.

Ця лазівка збагатила Москву на 3 млрд євро лише з трьох турецьких портів за 12 місяців після того, як ЄС запровадив санкції проти імпорту російської нафти в лютому 2023 року.

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Як пише Politici, така практика демонструє "креативні" способи, якими Росія обходить європейські санкції та захищає свою торгівлю викопним паливом, що становить майже половину доходів Кремля.

Розслідування також відбувається на тлі загострення відносин між Брюсселем і Анкарою через її російські ініціативи.

В OLAF початок розслідування поки не коментували.

Як повідомлялося, Чехія витратила на російську нафту й газ понад 7 млрд євро, і це більш ніж у п'ять разів більше, ніж 1,29 млрд євро, які вона надала у вигляді допомоги Україні.