Аукціони "Земельного банку" за місяць принесли до бюджету 35 мільйонів. Із тіні виведено майже 1200 гектарів земель

Від старту онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту Фонду державного майна України "Земельний банк" у системі "Прозорро.Продажі" проведено 93 аукціони, на яких було виставлено 4 695 гектарів земель.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Фінальна сума переможних ставок за проведеними за цей час аукціонами становить 139 млн грн на рік без урахування ПДВ.

Протягом першого місяця торгів надійшло 1 303 пропозиції від фермерських господарств та аграрних підприємств. Завдяки значній конкуренції – в середньому 14 учасників на кожних торгах – сумарна стартова вартість суборенди зросла в 8,4 раза, а середня ціна за гектар склала 29,6 тис. грн на рік.

"Практично всі аукціони за кількома винятками були успішними, аграрії продемонстрували великий попит на запропоновані ділянки. А прозорість та гарна організація процесу стимулювали залучення до торгів 283 підприємців – саме такою була кількість унікальних учасників аукціонів за цей місяць", – заявив заступник голови Фонду держмайна Ігор Тимошенко.

До трійки областей, де відбулося найбільше аукціонів "Земельного банку", увійшли Вінницька (24), Кіровоградська (17) та Закарпатська (14).

Найвищу середню вартість гектара землі зафіксовано на Вінниччині – 36,9 тис. грн, тоді як найнижча вартість спостерігалась на Закарпатті – 5 176 грн за гектар.

Найдорожчим лотом за місяць стала земельна ділянка на Черкащині площею 191 га. За неї змагалися 21 учасник, що підвищило початкову ставку у 10 разів до переможних 9 млн грн. Ціна гектара цієї ділянки досягла 47 тис. грн.

"Основним результатом першого місяця торгів "Земельного банку" є сплачені кошти на суму 34,7 млн грн з ПДВ та 19 укладених угод з переможцями з 6 областей. Відтак, понад 1 178,35 гектара земель виведено з тіні та передано в довгострокове користування на 14 років аграріям, які зацікавлені в її ефективному та дбайливому обробітку", – додав генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.

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За його словами, більшість учасників та переможців торгів – це саме місцеві фермерські господарства та невеликі аграрні підприємства, які працюють у радіусі 50 кілометрів від земель, виставлених на аукціони.

Водночас "Державний земельний банк" був змушений відмовити у підписанні протоколів з переможцями за результатами 12 аукціонів через невідповідність поданих ними пакетів документів вимогам чинного законодавства.

Загалом станом на сьогодні "Земельний банк" оголосив 252 аукціони в 13 областях країни, де пропонуються ділянки загальною площею 21 044 гектари.

Що таке "Земельний банк"

7 вересня Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбулия 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.