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Новини
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Видобуток газу в Україні зріс до максимуму з початку повномасштабної війни

Видобуток газу в Україні зріс до максимуму з початку повномасштабної війни

Обсяги валового видобутку природного газу у жовтні зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком – до 1,663 млрд кубометрів. Це найвище місячне значення видобутку з січня 2022 року, до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це свідчать розрахунки ExPro.

Середньодобовий валовий видобуток природного газу у жовтні склав 53,6 млн кубометрів, на 1,3% більше, ніж у вересні. Також це найвище середньодобове значення видобутку з лютого 2022 року.

Загалом за десять місяців 2024 року Україна видобула майже 15,85 млрд кубометрів природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 році та на 2,7% більше, ніж у 2022-му.

Зокрема, "Укргазвидобування" збільшило видобуток природного газу на 1,6% – до 1,24 млрд кубометрів у жовтні 2024 року. Компанія видобула 12,1 млрд кубометрів газу за десять місяців 2024 року, що на 5,4% більше, ніж торік.

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"Укрнафта" збільшила видобуток газу на 4,6% – до 96,4 млн кубометрів у вересні. Із початку року підприємство видобуло 967 млн кубометрів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас приватні компанії збільшили обсяги видобутку газу на 4,4% у порівняні з минулим роком – до 324 млн кубометрів. Загалом, приватні компанії видобули 2,75 млрд кубометрів природного газу за 10 місяців цього року, на 12% менше, ніж у 2023 році.

За прогнозами ExPro, обсяги валового видобутку природного газу в Україні за підсумками 2024 року можуть зрости на 2,2% або 420 млн кубометрів – до 19,1 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, Україна з 1 листопада 2024 року розпочала сезон відбору природного газу зі своїх підземних сховищ (ПСГ).

Автор: 

газ (8010) видобуток (1799)


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Топ коментарі
+2
Як би ще народ України отримував з цього видобутку шось окрім підвищення тарифів та доставку
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06.11.2024 12:34 Відповісти
+2
Якщо на руках є рішення ВСУ на Вашу користь звертайтеся письмово до ЄСПЛ (європейський суд з прав людини) з позовом проти держави за невиконання суд рішення яке приймалося іменем України. Ще й моральні збитки вкажіть мінімум 3 тис єврів. Стопудово виграшна справа. Але тривала в часі.
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06.11.2024 12:40 Відповісти
+1
Це вже перемога? Чи знову в холодних підвалах? При сирені. У...уу. Все одно я тебе знайду. пеонер. Скоть. Коли мені виплятять по рішенню суду заборгованість в ПФУ? Сккоть. 2-ва роки чекаю. ПФУ направляє до колишнього БуТЕС. Знав би пристрелив на виробництві.
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06.11.2024 11:58 Відповісти
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Це вже перемога? Чи знову в холодних підвалах? При сирені. У...уу. Все одно я тебе знайду. пеонер. Скоть. Коли мені виплятять по рішенню суду заборгованість в ПФУ? Сккоть. 2-ва роки чекаю. ПФУ направляє до колишнього БуТЕС. Знав би пристрелив на виробництві.
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06.11.2024 11:58 Відповісти
Якщо на руках є рішення ВСУ на Вашу користь звертайтеся письмово до ЄСПЛ (європейський суд з прав людини) з позовом проти держави за невиконання суд рішення яке приймалося іменем України. Ще й моральні збитки вкажіть мінімум 3 тис єврів. Стопудово виграшна справа. Але тривала в часі.
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06.11.2024 12:40 Відповісти
а чому раніше так не було?
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06.11.2024 11:58 Відповісти
бо порошенко не давав копати свердловини
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06.11.2024 14:10 Відповісти
Русня проти розкрадання своїх надр. Прилетить.
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06.11.2024 11:59 Відповісти
Ну що підара-и, а якби вам взагалі перекрити москальський транзит, ми можливо тоді дізналися б, скільки ви *****-и газу українського видобутку, всі ці роки....
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06.11.2024 12:00 Відповісти
Як би ще народ України отримував з цього видобутку шось окрім підвищення тарифів та доставку
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06.11.2024 12:34 Відповісти
Нарешті вітчизняний газ для народу подешевшає - адже закон ринку? Нє? Чи дикого капіталізму з ненажерливими бізнесменами які ще піднімуть ціни. Скотиняки
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06.11.2024 12:42 Відповісти
Не подешевшає. Швидше навпаки. Скажуть, мовляв, витрати на видобуток великі тощо
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06.11.2024 13:40 Відповісти
Еще в 75 году Украина добыла почти 69 млрд. куб. м. в начале 90-х -20-22 млрд. Потом выгоднее было покупать кацапский и получать за это хабари.
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06.11.2024 12:53 Відповісти
почти 69 млрд. куб. м. ГАЗА, имеется в виду.
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06.11.2024 12:54 Відповісти
На зло всім ворогам все ближче той час , коли український народ дізнається таки собівартість видобутку природного газу в державних газовидобувних компаніях.

21.09.2021 . "Собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, про яку заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз".
"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок у відповідь на інтерв'ю члена правління виданню "Економічна правда".
"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори."
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06.11.2024 13:31 Відповісти

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