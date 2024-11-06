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Новини
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"Укренерго" оголосило технічний дефолт за євробондами на $800 мільйонів

укрэнерго

НЕК "Укренерго" з 9 листопада тимчасово призупиняє здійснення платежів за борговими зобов'язаннями за "зеленими" облігаціями сталого розвитку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це технічне рішення діятиме до моменту завершення планованої реструктуризації боргу в найближчі місяці. "Укренерго" спільно з урядом України вживає всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов уряду та наказу Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у межах виконання Україною умов співпраці з МВФ.

В "Укренерго" додали, що поінформували своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та "запевнили їх в операційній та фінансовій стійкості компанії".

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Як повідомлялося, у листопаді 2021 року НЕК "Укренерго" залучила фінансування в розмірі $825 млн шляхом випуску "зелених" облігацій під гарантії держави на Лондонській фондовій біржі строком на 5 років під 6,875% річних. Кошти від розміщення єврооблігацій використали для погашення боргів перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом".

Єврооблігації "Укренерго" вперше були реструктуризовані у 2022 році, коли їх власники облігацій погодилися продовжити початкову дату погашення у 2026 році до 2028 року і надали компанії дворічну відстрочку виплати відсотків, яка закінчувалася у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, 30 серпня Україна завершила реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій і гарантованого державою боргу "Укравтодору" на суму понад $20 млрд ($24,3 млрд, включно з накопиченими відсотками за дворічний мораторій на виплати за єврооблігаціями із серпня 2022 року) у вісім випусків єврооблігацій з основним боргом $15,2 млрд. Єврооблігації "Укренерго" не увійшли до параметру угоди, проте очікується, що компанія домовиться про їх реструктуризацію окремо.

Автор: 

дефолт (100) борг (1884) Укренерго (2037) євробонди (634) Зелений тариф (334)


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Топ коментарі
+15
Може наглядовій раді підняти зарплатню?
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06.11.2024 16:09 Відповісти
+4
Ну, ось і все!! Перший пішов!!!
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06.11.2024 16:00 Відповісти
+4
Навпаки. Перевпорались
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06.11.2024 16:18 Відповісти
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Ну, ось і все!! Перший пішов!!!
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06.11.2024 16:00 Відповісти
Може наглядовій раді підняти зарплатню?
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06.11.2024 16:09 Відповісти
Там недавно керівника звільнили.Збіг,певно.-"

Заяві Кудрицького передували https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/*********************************************************************** повідомлення двох незалежних членів ради компанії, розміщеної на сторінці "Укренерго" у фейсбуку.

Ці два члени - Данієль Доббені та ***** Андреасен - заявили і про свою дострокову відставку через незгоду із рішенням про звільнення Кудрицького.

"Рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", - йдеться у повідомленні."
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06.11.2024 16:16 Відповісти
Екс-керівник "Укренерго" Кудрицький перед звільненням отримав премію майже 40 мільйонів гривень

За рішенням наглядової ради, Кудрицький мав отримати гроші на свій рахунок 4 вересня. Ця сума включає премії за 2021 та 2022 роки в повному обсязі та половина премії за 2023 та 2024 роки.

Виплата премій в Укренерго була скасована на період воєнного стану, однак перед звільненням Кудрицький поставив умову попри війну заплатити йому бонуси в повному обсязі.
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06.11.2024 16:29 Відповісти
может он дроны хочет делать, а денег нету
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07.11.2024 00:50 Відповісти
Бізнес няні не впоралися?
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06.11.2024 16:12 Відповісти
Навпаки. Перевпорались
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06.11.2024 16:18 Відповісти
Брехня і кацапське ІПСО!!! Тарифи на світло підняли, щоб гроші мати на відновлення Енергосистеми. Який дефолт, якщо там вже все побудували, знесли, і по новому відбудовують? Щоб ще ліпше було!
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06.11.2024 17:23 Відповісти
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06.11.2024 17:50 Відповісти
Зелена електрика - супердорога і люди її не купляли б окрім скоробагатьків -екологів. А зараз вона змішується із дешевою атомною і йде людям. Проте держава виробникам зеленої електрики платить втридорога. Час закрити цю лавочку тим паче першість з вітросонящногенерацій в країні посідає Ахметов. За ним йдуть місцеві барончики. Навіть відома хабарниця Крупа має кілька гектарів сонячних панелей на Поділлі.
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06.11.2024 18:58 Відповісти
АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ С ПОДДЕРЖКОЙ ВСУ - ВПЕРЁД !)
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06.11.2024 19:38 Відповісти
і хто б сумнівався, що це не рашистська шарага???
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06.11.2024 20:12 Відповісти
Солнечная енергетика должна использоваться исключительно для собственных нужд, излишек по стандартному тарифу. крапка!!!
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07.11.2024 08:57 Відповісти

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