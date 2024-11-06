"Укренерго" оголосило технічний дефолт за євробондами на $800 мільйонів

НЕК "Укренерго" з 9 листопада тимчасово призупиняє здійснення платежів за борговими зобов'язаннями за "зеленими" облігаціями сталого розвитку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це технічне рішення діятиме до моменту завершення планованої реструктуризації боргу в найближчі місяці. "Укренерго" спільно з урядом України вживає всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов уряду та наказу Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у межах виконання Україною умов співпраці з МВФ.

В "Укренерго" додали, що поінформували своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та "запевнили їх в операційній та фінансовій стійкості компанії".

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Як повідомлялося, у листопаді 2021 року НЕК "Укренерго" залучила фінансування в розмірі $825 млн шляхом випуску "зелених" облігацій під гарантії держави на Лондонській фондовій біржі строком на 5 років під 6,875% річних. Кошти від розміщення єврооблігацій використали для погашення боргів перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом".

Єврооблігації "Укренерго" вперше були реструктуризовані у 2022 році, коли їх власники облігацій погодилися продовжити початкову дату погашення у 2026 році до 2028 року і надали компанії дворічну відстрочку виплати відсотків, яка закінчувалася у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, 30 серпня Україна завершила реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій і гарантованого державою боргу "Укравтодору" на суму понад $20 млрд ($24,3 млрд, включно з накопиченими відсотками за дворічний мораторій на виплати за єврооблігаціями із серпня 2022 року) у вісім випусків єврооблігацій з основним боргом $15,2 млрд. Єврооблігації "Укренерго" не увійшли до параметру угоди, проте очікується, що компанія домовиться про їх реструктуризацію окремо.