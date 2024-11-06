Виробники картоплі в Україні втратили до 30% урожаю

Більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Про це повідомила виконавча директорка Української Асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко, передає EastFruit.

За словами Самойліченко, в західних районах України виробники картоплі вийшли на свої заплановані показники врожаю, а окремим навіть вдалося їх перевищити на 10%, однак в цілому по Україні неврожай картоплі.

Така ситуація склалася через посуху, яка тривала впродовж серпня-вересня, і збиральна техніка не могла працювати в полі. Відновилися роботи лише наприкінці вересня, після дощів.

"Професійним виробникам вдалося захисти свій сформований врожай у полі, а більшість невеликих приватних підприємців, його втратили через неправильно внесені препарати, погано підібрану систему живлення тощо", – пояснила Самойліченко.

На її думку, майбутнє картоплярства в Україні не можливе без встановлення систем зрошення, і навіть ті, хто навесні були впевнені, що їм це не потрібно, вже розглядають можливість встановлення відповідних системи.

Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.