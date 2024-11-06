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Новини
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Виробники картоплі в Україні втратили до 30% урожаю

Виробники картоплі в Україні недоотримали до 30% урожаю

Більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Про це повідомила виконавча директорка Української Асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко, передає EastFruit.

За словами Самойліченко, в західних районах України виробники картоплі вийшли на свої заплановані показники врожаю, а окремим навіть вдалося їх перевищити на 10%, однак в цілому по Україні неврожай картоплі.

Така ситуація склалася через посуху, яка тривала впродовж серпня-вересня, і збиральна техніка не могла працювати в полі. Відновилися роботи лише наприкінці вересня, після дощів.

"Професійним виробникам вдалося захисти свій сформований врожай у полі, а більшість невеликих приватних підприємців, його втратили через неправильно внесені препарати, погано підібрану систему живлення тощо", – пояснила Самойліченко.

На її думку, майбутнє картоплярства в Україні не можливе без встановлення систем зрошення, і навіть ті, хто навесні були впевнені, що їм це не потрібно, вже розглядають можливість встановлення відповідних системи.

Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.

Автор: 

аграрії (1346) продукти (784) сільське господарство (527) урожай (525) ціни (3584)


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Топ коментарі
+12
В Гамбурзі в магазині Netto я купую картоплю по 30 центів кг, щоправда зразу сітку в 10 кг. І це ФРН де були потопи і мінімальні зп з пенсіями набагато вищі ніж в Україні. Подібна ситуація в Польщі де за акцією в Бедронці купиш дешевше ту картоплю ніж на батьківщині. І в них були великі потопи що позмивали врожаї в тім числі картоплі. Тільки в Україні економіка перевернута з ніг на голову і купа виправдовувань чому дорожчі продукти ніж у західних сусідів.
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06.11.2024 16:19 Відповісти
+10
Бо у нас фахівців серед зелені немає..одні кловани та медійники, або крадії з купленими дипломами..або все в одній особі зе!падлюки..
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06.11.2024 16:24 Відповісти
+9
Коли вже тая мосійчук буде рахувати борщовий набір.
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06.11.2024 15:59 Відповісти
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якщо немає підстав прогнозувати,то на свята зимні будем таку ціну мати.Ціни на продукти ростуть кожного дня.
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06.11.2024 15:58 Відповісти
Коли вже тая мосійчук буде рахувати борщовий набір.
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06.11.2024 15:59 Відповісти
а скумбрія по чому?
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06.11.2024 16:48 Відповісти
8гр.
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06.11.2024 18:03 Відповісти
це стагнація на грані дефляції
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06.11.2024 18:15 Відповісти
Ціни на все жирні коти піднімають від неврожаю.
Теперка знатиму.
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06.11.2024 16:13 Відповісти
О!
Допіру інтернет коштував 155 грн, а ниньки сповістили - вже 200.
Неврожай, *****!
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06.11.2024 17:15 Відповісти
бариги ******* долар..
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06.11.2024 18:14 Відповісти
В Гамбурзі в магазині Netto я купую картоплю по 30 центів кг, щоправда зразу сітку в 10 кг. І це ФРН де були потопи і мінімальні зп з пенсіями набагато вищі ніж в Україні. Подібна ситуація в Польщі де за акцією в Бедронці купиш дешевше ту картоплю ніж на батьківщині. І в них були великі потопи що позмивали врожаї в тім числі картоплі. Тільки в Україні економіка перевернута з ніг на голову і купа виправдовувань чому дорожчі продукти ніж у західних сусідів.
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06.11.2024 16:19 Відповісти
Бо у нас фахівців серед зелені немає..одні кловани та медійники, або крадії з купленими дипломами..або все в одній особі зе!падлюки..
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06.11.2024 16:24 Відповісти
та агромафія..
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06.11.2024 16:47 Відповісти
Щоразу вигадують дефіцит, щоб підняти ціну
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06.11.2024 16:30 Відповісти
Ні пані , в цьому році страшна посуха , помідори і перці поливали, а картоплю ні, бо вода дорого .
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06.11.2024 16:50 Відповісти
В цьому році купляла картоплю того ж сорту і в того ж дядька, що й торік. Тільки но чистила картоплю, багато чорного повирізала. Значно гірша. В магазині поруч, така ж. Перша половина сезону вирощування була занадто мокра, друга суха.
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06.11.2024 18:33 Відповісти
це ще одна з причин, чому Україні потрібно бути в ЄС..
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06.11.2024 16:46 Відповісти
Ja ja natürlich))) 30 cent))
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06.11.2024 19:25 Відповісти
Какая-то искусственно созданная хрень.
Картошки полно и на рынках, и в супермаркетах. Ажиотаж искусственно сделан
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06.11.2024 16:33 Відповісти
В Украине-каждый год придумывают какую то куйню и дичь,которую вешают-втирают,при этом опустошая карманы 73% зелебобиков...Каждый год одно и то же,меняется лишь ассортимент-гречка,цыбуля,капуста,арбузы...
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06.11.2024 16:34 Відповісти
Можна подумати, що тільки 73% зелебобиков купують продукти в Україні, а інші 27% купують продукти на Марсі.
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06.11.2024 17:29 Відповісти
А що,у кварталі95 вміють картоплю вирощувати?!
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06.11.2024 16:36 Відповісти
колорадів точно вирощують...
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06.11.2024 16:49 Відповісти
В яблучко комент ! Повна ОПа колорадів .
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06.11.2024 16:55 Відповісти
Ооо! Це вои вміють!
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06.11.2024 17:26 Відповісти
Посуха страшна . У нас Сміла , Смілянський район жодного дощу за літо . Завжди збирали 60 мішків , а в цей рік-7 мішків ..І так всюди. Картопля зараз тільки на борщ.
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06.11.2024 16:48 Відповісти
мо пора ее меньше есть? p.s посадил батат, за все лето было полтора дождика, полил один раз (это при том что он любит полив) - урожай хороший
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06.11.2024 16:51 Відповісти
Їсти ? Ми на фронт її відправляли , а зараз..ото ж. Пане у нас у кожного в родині свій захисник , десять років підтримуємо армію .
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06.11.2024 16:53 Відповісти
Якщо гарно у вашого брата вродило , то може половину відправить хлопцям на фронт ? Чи нє ?
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06.11.2024 16:54 Відповісти
Не брат, а батат. Хто його їсти буде?
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06.11.2024 18:36 Відповісти
А так )) Дякую пані )
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06.11.2024 18:41 Відповісти
клімат міняється, кліматичні цикли та інше..
але ж з Ізраєля, чи з того ж Єгипту картоплю возили..
а там ще сухіше..
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06.11.2024 16:53 Відповісти
Не ті сорти, не такий грунт .
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06.11.2024 16:57 Відповісти
грунт під маріхуану підходить?
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06.11.2024 17:00 Відповісти
це не до нас , це в ОПу ))
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06.11.2024 17:16 Відповісти
До речі , колись мої прабабці , висаджували під яблунями коноплю , так робили в усіх селах , жодної гусені не було , як і наркоманів .
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06.11.2024 17:20 Відповісти
Колись багато коноплі вирощували...
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06.11.2024 17:26 Відповісти
А виробники картоплі в Україні нарешті навчилися її зберігати?
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06.11.2024 17:24 Відповісти
https://suspilne.media/cherkasy/812669-de-polivali-tam-virosla-za-skilki-prodaut-kartoplu-na-rinku-v-cerkasah/ Торік в середині серпня картоплю на українських ринках продавали по 7-8 гривень за кілограм, повідомив член ради директорів української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко. Нині ціна на картоплю в різних областях варіюється, залежно від врожайності цієї сільськогосподарської культури: "Цей рік достатньо врожайний. Проте є місця в центральній Україні, де дійсно були дуже засушливі періоди і картоплі немає. Але якщо взяти основну зону, де вирощують картоплю, а саме Полісся і західну частину країни, то там врожай практично сформований. Я думаю, що врожай буде більшим ніж торік відсотків на 20-25 відсотків".

Хтось десь Бреше.
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06.11.2024 17:36 Відповісти
Сьогодні купував в супермаркеті. 32 грн кг. Центральна Україна.
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06.11.2024 18:24 Відповісти
Цибуля по 15 грн.
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06.11.2024 18:26 Відповісти
ще не одержали тисячу зеленського, а вже її потратили..
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06.11.2024 18:36 Відповісти
Картоплю вирощують а виробляти ще не навчились. ЯКИЙ ЛОХ ПИШЕ ЦІ НАЗВИ?
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06.11.2024 18:56 Відповісти

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