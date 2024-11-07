Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою наразі тимчасово не працюють.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про кордон із Молдовою, то пункти пропуску не функціонують, і тимчасово там не здійснюються пропускні операції, на Придністровському сегменті", – заявив він, не уточнивши причини.

Окремо Демченко наголосив, що зараз пасажиропотік на кордонах, порівняно з літнім періодом, значно знизився.

Також, відповідаючи на питання, він зазначив, що прикордонники щодня затримують десятки осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. За його словами, більшість таких випадків продовжують фіксуватися поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону.

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Утім, за словами Демченка, ця динаміка, починаючи з серпня, йде до зменшення.

"Зважаючи на те, що в подальшому погодні умови тільки погіршуватимуться, зокрема і під час осіннього періоду, і потім буде зима, то ми також сподіваємося і прогнозуємо, що кількість охочих незаконно перетнути кордон буде тільки зменшуватися", – пояснив речник.

Окремо він сказав, що станом на зараз понад 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або річок у надії перетнути кордон, і більшість із цих випадків фіксувалися саме по річкових ділянках кордону.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на кордоні з Молдовою, 2 листопада було відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбувався.