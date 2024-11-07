БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 872 56

Повістки насамперед отримують ті, хто не платить податки, – Шмигаль

Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що принцип "воюй або працюй", який був нещодавно анонсований владою, уже почав діяти. Він полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему "Оберіг" насамперед отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки.

Про це очільник українського уряду повідомив на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, передає liga.net.

"Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні, 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють", – сказав він.

Під час останнього новорічного звернення президент Володимир Зеленський вперше наголосив, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: "ти або працюєш, або воюєш".

Уже в серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про запровадження принципу "воюй або працюй", який передбачає низку "заходів, які ринок праці виведуть із тіні".

Читайте також: Свириденко спростувала дані про 1,5 мільйона заброньованих від мобілізації. Їх у півтора раза менше

Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Автор: 

податки (2497) мобілізація (487) Шмигаль Денис (1535) повістка (17)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+1
Ти ж перший прибіг. Чи ти для тільки для обліку ображених завітав?
показати весь коментар
07.11.2024 12:50 Відповісти
+1
Кароче! Бідних, хворих та старих на фронт, а поліціі, чиновникам та богатіям бронь! ВСУ це рабочє-крєстьянская армія!
показати весь коментар
07.11.2024 14:00 Відповісти
+1
всіх пенсів треба на фронт у піхоту - їм втрачати нема чого крім пенсії на яку не проживеш.
показати весь коментар
07.11.2024 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз почнеться ... позбігаються ображені.
показати весь коментар
07.11.2024 11:35 Відповісти
Поки зроблять економічне бронювання з нього вже не буде сенсу. Потенційні мільярди грошей заможних, успішних людей підуть в руки військкоматам, мсекам, вишам і т.д. А так пішли б на рахунки держави. На жаль, як завжди, через одне місце.
показати весь коментар
07.11.2024 12:25 Відповісти
Є бронюваня функціональне. Економічне вже застосовують. У статті про модернізації.
показати весь коментар
07.11.2024 22:18 Відповісти
Ти ж перший прибіг. Чи ти для тільки для обліку ображених завітав?
показати весь коментар
07.11.2024 12:50 Відповісти
Так. Щось малувато. Згадую старі часи - по 5-7 сторінок сварок.
показати весь коментар
07.11.2024 22:16 Відповісти
То кажуть "захищайте свої сім'ї", при цьому в кого 3 дітей то не йдуть.
Потім "повістки в першу чергу безробітним, бо вони податки не платять".
Далі економічне бронювання - "в кого велика зарплата, той не воює".

Якось так виглядає не "воювати будуть всі", а просто як ніби є ресурс, і держава вирішує - кого можна витратити, кого зберегти на розплід чи на шерсть. Хоча може це тільки так здається, а насправді все інакше.

М - мотивація.
показати весь коментар
07.11.2024 12:47 Відповісти
У русні сегрегація ще крутіша, тому вони, раптово, ефективніше розподіляють свій людський ресурс, завдяки чому ніяких бусіков.
показати весь коментар
07.11.2024 14:10 Відповісти
А ще там воєнкомів-хабарників на зону відправляють на непогані такі терміни. Але ж ми не будемо брати приклад з русні, правда?
показати весь коментар
07.11.2024 14:22 Відповісти
Русня бере з нас приклад, коли це корисно.
FPV, тактика малих груп.
Запозичувати у ворога ефективні прийоми - це нормально.
Зеків русня першою мобілізувати почала, ми - слідом.
показати весь коментар
07.11.2024 14:26 Відповісти
Наша влада теж бере приклад з русні, коли це корисно. А коли не корисно (як у випадку з тюрмою для хабарників) - не бере.
показати весь коментар
07.11.2024 14:29 Відповісти
Скажімо так, у русні теж не всі хабарники сидять.
Арешти шойгівців пам'ятаємо.
Ну а до відставки шойги, значить, ніхто не бачив, що вони крадуть.
Чи крадуть при новому міністрі, дізнаємось після того, як знімуть і його.
показати весь коментар
07.11.2024 14:31 Відповісти
Всі хабарники ніде не сидять, але є такі кхм держави де взагалі практично ніхто не сидить.

І взагалі - як це на 10 році війни дійшло до порівняння з руснею? Там би й мови не мало б бути про таке - треба на США рівнятися чи на Німеччину.
показати весь коментар
07.11.2024 14:38 Відповісти
Та ні, на росії воєнкоми-хабарники сидять, ви ж самі казали.
США і Німеччині б зрівнятись з русеню у випуску 155-мм снарядів на рік.
показати весь коментар
07.11.2024 14:40 Відповісти
Круть-круть, верть-верть
показати весь коментар
07.11.2024 15:13 Відповісти
Вам не подобається, коли хвалять росію?
показати весь коментар
07.11.2024 15:17 Відповісти
Мені подобається, коли хабарники в тюрмі сидять)
показати весь коментар
07.11.2024 15:46 Відповісти
Тоді вам має подобатись росія. Там хабарники сидять.
показати весь коментар
07.11.2024 15:48 Відповісти
Ну це маніпуляція на рівні акваріумних рибок)
показати весь коментар
07.11.2024 15:55 Відповісти
Так я ж не русскій. Якщо вам подобаються більш складні маніпуляції, вам слід спробувати пободатися з руснею.
показати весь коментар
07.11.2024 15:58 Відповісти
шлягер від Шмигаля
показати весь коментар
07.11.2024 13:29 Відповісти
А бусифікують за що ? За те що просрочці ранком не молився ?
показати весь коментар
07.11.2024 13:35 Відповісти
Не зареєструвався; не поновив дані; не з"явився після повістки.
показати весь коментар
07.11.2024 22:20 Відповісти
І що ? Це не дає права на такі дії 🤦🤦🤦🤦🤦🤦
показати весь коментар
08.11.2024 22:46 Відповісти
Повістка-не з"явився-подання у поліцію-розшук-розшук-затримання-бусифікація-відкриття справи про адмін. тощо
показати весь коментар
09.11.2024 17:21 Відповісти
Ти пропустив суд і судове рішення, після якого ПОЛІЦІЯ може тебе затримати. А бусифікація тецекунами залишиться незаконними діями і викраденням, так що не кукарекай
показати весь коментар
09.11.2024 21:09 Відповісти
Можеш називати затримання поліцією як хочеш. І в любій послідовності.
показати весь коментар
09.11.2024 21:20 Відповісти
Затримання поліцією ? А яке відношення бусифікація і побиття тецекунами відноситься до поліції ? Щось ти заговорюєшся, ти часом не в тцк працюєш 😂
показати весь коментар
10.11.2024 09:47 Відповісти
Зараз порядок такий - розшуком ухилянта займається поліція після звернення ТЦК.
показати весь коментар
10.11.2024 15:48 Відповісти
https://24tv.ua/zatrimannya-ttsk-mezhah-mobilizatsiyi-********-vidomo-skilki_n2683107

Адміністративне затримання в межах мобілізації: у ТЦК розповіли, скільки може тривати
https://24tv.ua/zatrimannya-ttsk-mezhah-mobilizatsiyi-********-vidomo-skilki_n2683107
показати весь коментар
11.11.2024 12:20 Відповісти
І ? Це не відміняє моїх слів, тцк не мають права нікого затримувати, не кажучи вже про силові методи, тільки поліція.
Це порушення закону і визначається як викрадення, що карається кримінальним кодексом України.
А маємо ситуацію в якій тцк силою затримують громадян без участі поліції. Доказів таких дій вдосталь, де кримінальні справи за незаконні дії тцк ?
показати весь коментар
11.11.2024 16:19 Відповісти
Наряд - два працівника ТЦК і один поліцейский. Або якщо вже реальний розшук, то може бути тільки поліція.
показати весь коментар
11.11.2024 19:21 Відповісти
Ще раз є дії законні, є дії не законні, тцк працює незаконно, це за писання людей без поліції, це побиття, це утримання людей, це відбирання речей і так далі, фактів таких дій повно. Те як МАЄ працювати тцк я знаю в без тебе, але факти кажуть що вони працюють як шайка бандитів.
Більш того вже лунали і будуть лунати далі заклики розформувати тцк як неефективну контору, яка тільки погіршила стан і повністю на 100% дескредитувала своїми діями мобілізацію. Це питання часу коли всіх тцекунів відправлять на 0, без медкомісій, так само як вони це робили відправляючи хворих людей на фронт, бо бач бумажки не було про хворобу, а відправити треба в той самий день що і бусифікували, бо так простіше, тому медкомісія чисто для виду.
показати весь коментар
12.11.2024 10:11 Відповісти
Так, розформувати ТЦК під час війни. Армія сама-собою відмобілізується.
показати весь коментар
12.11.2024 18:54 Відповісти
https://360ua.news/predstavnyky-organiv-vlady-policziyi-ta-inshi-osoby-u-skladi-grup-shho-vruchayut-povistky/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=predstavnyky-organiv-vlady-policziyi-ta-inshi-osoby-u-skladi-grup-shho-vruchayut-povistky

Представники органів влади, поліції та інші особи у складі груп, що вручають повістки
показати весь коментар
11.11.2024 20:24 Відповісти
Ти походу або трохи нерозумний або живеш у якомусь казковому світі, я тобі кажу що тцк порушують закон, ти мені про те як вони мають працювати. Я це і без тебе знаю ау
показати весь коментар
12.11.2024 10:01 Відповісти
Зфіксував у ТЦК порушення - подай скаргу у МО та Прокуратуру.

Нє ? А чому ? Бо тебе там і близько немає і не було !
показати весь коментар
12.11.2024 18:53 Відповісти
Більш того, виникає питання, як буде воювати людина яку мобілізували таким чином ? Дуже просто, піде в сзч при першій можливості. Можна скільки хочешь тут розказувати що і як має бути, але люди які не хочуть воювати, воювати не будуть.
показати весь коментар
11.11.2024 16:21 Відповісти
Ця людина знала що вона військовозобов"язана і її мають (можуть) призвати. Що неясно ?
показати весь коментар
11.11.2024 19:22 Відповісти
Можуть чи ні це людей не хвилює, влада нікому нічого не давала, але чомусь вирішила що може ставити під загрозу життя. Позаграбіти на вулиці людей і думати що вони будуть воювати можуть тільки такі як ти, а реальність показує що вони ідуть в сзч, бо нах нікому не цікаво резикувати життям в окопі і читати новини про те як вл ада набиває кармани.
показати весь коментар
12.11.2024 10:05 Відповісти
Ну от ! Повернулися до початку - най інші воюють з загарбниками. А Фард ніжний мужчінка, він не для військової служби.
показати весь коментар
12.11.2024 18:56 Відповісти
Початок був в тому що тцк веде незаконну діяльність і за це має бути покарання. Але в тебе немає аргументів і ти злився )
А мені і не треба служити, я ніжний мужчина який працює у критичній інфраструктурі, з початку війни і роблю дуже корисні штучки, за що маю відстрочку від мобілізації. Поки ти тецекунчик інших воювати замість себе відправляеш і протираєш штани в кабінетику )) і користі від тебе ніякої, лише шкода.
показати весь коментар
13.11.2024 08:44 Відповісти
Тобто ? Закон над тобою сяючий німб повісив ? Чому ти думаєш що у мене їх не два ?

Чесно. У ТЦК не працюю.
показати весь коментар
13.11.2024 12:21 Відповісти
Та хоч три, ти виправдовуєш беззаконня, тцекунів, ти або тецекун або просто бовдур 🤷
показати весь коментар
13.11.2024 17:53 Відповісти
Ти хайпуєш і розповсюджуєш негатив на усі ТЦК.

Мобілізаційна робота це призов мільйонів людей. Звичайно, і нажаль, ексцесів вистачає.

Банально - людей багато, випадки різні. Ще раз, найчастіше ексцеси бувають з тими, хто не зареєструвався, або не прийшов після повістки тощо.
показати весь коментар
14.11.2024 14:38 Відповісти
Прикольно, ексцесів вистачає, а де покарання ? Окей не прийшов після повістки, отримав адмінку, але його побили і викрали тцк, що це змінює ? Де кримінальні справи за такі дії ? Якщо я хайпую, то ти виправдовуєш злочинців.
показати весь коментар
14.11.2024 18:11 Відповісти
Ще раз - найчастіше ексцеси бувають з тими, хто не зареєструвався, або не прийшов після повістки, влаштовує скандали і спротив поліції.

розгляд справ тре шукати у Реєстрі справ
показати весь коментар
14.11.2024 18:24 Відповісти
Ну канешно, у нас беззаконня яке творить тцк це все іпсо і взагалі цивільні винуваті. Он сьогодні вже стріляв тецекун в цивільного, мабудь життя своє захищав від тікаючого цивільного. Ти смішний прям як просрочка.
показати весь коментар
15.11.2024 17:13 Відповісти
Кількість порушень працівниками ТЦК не йде ні в яке порівняння з кількістю фактів ухиляння.

Єс ?
показати весь коментар
15.11.2024 21:58 Відповісти
І як це відміняє факт порушення закону посадовою особою ? Чи це якось виправдовує ? Типу давайте створимо українській варіант нквд ? Який буде плювати на закони ? Чи шо ?
показати весь коментар
16.11.2024 11:44 Відповісти
Ні шо !!! Скільки можна пояснювати - призов 1,5 млн людей.
Масса випадків, проблеми будуть - 100 % !!

Не треба перебільшувати.
показати весь коментар
16.11.2024 17:29 Відповісти
Прикольно, тобто якщо твоїх рідних хтось заріже на вулиці, поліцейський прийде і скаже " ну статистика вюивчт у нас 1.5%" тому не треба вже так перебільшувати своє горе. Тобі буде норм ?
Проблема є, вона систематична і ніяк не вирішується. Якби це була єдина проблема, може так гостро люди це і не сприймали, але далі буде проблема на полігоні, з галімою підготовкою, потім у частині і бригаді з виплатами, командуванням і відношенням, а далі счз. Бо ***** проблеми треба вирішувати а не замовчувати.
показати весь коментар
16.11.2024 19:44 Відповісти
То треба розбиратися з деталями конкретного випадку, а вже потім переходити на статистику усіх правопорушень і схожих випадків. А не звалювати усе в одну кучу.

Замовчувати не треба ! Бозе збав ! Я такого не пропоную.
показати весь коментар
17.11.2024 12:23 Відповісти
Кароче! Бідних, хворих та старих на фронт, а поліціі, чиновникам та богатіям бронь! ВСУ це рабочє-крєстьянская армія!
показати весь коментар
07.11.2024 14:00 Відповісти
всіх пенсів треба на фронт у піхоту - їм втрачати нема чого крім пенсії на яку не проживеш.
показати весь коментар
07.11.2024 15:32 Відповісти
офшорний Парксервіс на передову?
показати весь коментар
08.11.2024 16:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 