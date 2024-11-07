Повістки насамперед отримують ті, хто не платить податки, – Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що принцип "воюй або працюй", який був нещодавно анонсований владою, уже почав діяти. Він полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему "Оберіг" насамперед отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки.
Про це очільник українського уряду повідомив на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, передає liga.net.
"Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні, 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють", – сказав він.
Під час останнього новорічного звернення президент Володимир Зеленський вперше наголосив, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: "ти або працюєш, або воюєш".
Уже в серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про запровадження принципу "воюй або працюй", який передбачає низку "заходів, які ринок праці виведуть із тіні".
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Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін.
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Потім "повістки в першу чергу безробітним, бо вони податки не платять".
Далі економічне бронювання - "в кого велика зарплата, той не воює".
Якось так виглядає не "воювати будуть всі", а просто як ніби є ресурс, і держава вирішує - кого можна витратити, кого зберегти на розплід чи на шерсть. Хоча може це тільки так здається, а насправді все інакше.
М - мотивація.
FPV, тактика малих груп.
Запозичувати у ворога ефективні прийоми - це нормально.
Зеків русня першою мобілізувати почала, ми - слідом.
Арешти шойгівців пам'ятаємо.
Ну а до відставки шойги, значить, ніхто не бачив, що вони крадуть.
Чи крадуть при новому міністрі, дізнаємось після того, як знімуть і його.
І взагалі - як це на 10 році війни дійшло до порівняння з руснею? Там би й мови не мало б бути про таке - треба на США рівнятися чи на Німеччину.
США і Німеччині б зрівнятись з русеню у випуску 155-мм снарядів на рік.
Адміністративне затримання в межах мобілізації: у ТЦК розповіли, скільки може тривати
https://24tv.ua/zatrimannya-ttsk-mezhah-mobilizatsiyi-********-vidomo-skilki_n2683107
Це порушення закону і визначається як викрадення, що карається кримінальним кодексом України.
А маємо ситуацію в якій тцк силою затримують громадян без участі поліції. Доказів таких дій вдосталь, де кримінальні справи за незаконні дії тцк ?
Більш того вже лунали і будуть лунати далі заклики розформувати тцк як неефективну контору, яка тільки погіршила стан і повністю на 100% дескредитувала своїми діями мобілізацію. Це питання часу коли всіх тцекунів відправлять на 0, без медкомісій, так само як вони це робили відправляючи хворих людей на фронт, бо бач бумажки не було про хворобу, а відправити треба в той самий день що і бусифікували, бо так простіше, тому медкомісія чисто для виду.
Представники органів влади, поліції та інші особи у складі груп, що вручають повістки
Нє ? А чому ? Бо тебе там і близько немає і не було !
А мені і не треба служити, я ніжний мужчина який працює у критичній інфраструктурі, з початку війни і роблю дуже корисні штучки, за що маю відстрочку від мобілізації. Поки ти тецекунчик інших воювати замість себе відправляеш і протираєш штани в кабінетику )) і користі від тебе ніякої, лише шкода.
Чесно. У ТЦК не працюю.
Мобілізаційна робота це призов мільйонів людей. Звичайно, і нажаль, ексцесів вистачає.
Банально - людей багато, випадки різні. Ще раз, найчастіше ексцеси бувають з тими, хто не зареєструвався, або не прийшов після повістки тощо.
розгляд справ тре шукати у Реєстрі справ
Єс ?
Масса випадків, проблеми будуть - 100 % !!
Не треба перебільшувати.
Проблема є, вона систематична і ніяк не вирішується. Якби це була єдина проблема, може так гостро люди це і не сприймали, але далі буде проблема на полігоні, з галімою підготовкою, потім у частині і бригаді з виплатами, командуванням і відношенням, а далі счз. Бо ***** проблеми треба вирішувати а не замовчувати.
Замовчувати не треба ! Бозе збав ! Я такого не пропоную.