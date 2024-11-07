Повістки насамперед отримують ті, хто не платить податки, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що принцип "воюй або працюй", який був нещодавно анонсований владою, уже почав діяти. Він полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему "Оберіг" насамперед отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки.

Про це очільник українського уряду повідомив на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, передає liga.net.

"Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні, 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють", – сказав він.

Під час останнього новорічного звернення президент Володимир Зеленський вперше наголосив, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: "ти або працюєш, або воюєш".

Уже в серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про запровадження принципу "воюй або працюй", який передбачає низку "заходів, які ринок праці виведуть із тіні".

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Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін.