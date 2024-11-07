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Новини Тіньова економіка
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Штрафи і неоформлені працівники: Гетманцев розповів про масові перевірки продавців техніки

гетманцев

Протягом жовтня співробітники Державної податкової служби (ДПС) провели понад 400 фактичних перевірок продавців електротехніки, за результатами яких нарахували підприємцям штрафів на загальну суму понад 114 мільйонів гривень.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"На виконання відповідного рішення Комітету ДПС у жовтні проведено 432 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, у тому числі техніки Apple, за результатами яких до порушників будуть застосовані штрафні санкції на загальну суму понад 114 млн грн", – написав Гетманцев.

Він додав, що під час фактичних перевірок також виявили понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин.

"Заходи тривають щодо 5-ти найбільших мереж продажів контрабандної електроніки. До перевірок та хронометражу на більш ніж 200 магазинах залучено понад 550 працівників органів ДПС (лише тільки у Києві залучено понад 260 працівників). Заходи будуть тривати до повного припинення порушення закону з боку торгівців", – уточнив голова Комітету.

Він додав, що матеріали щодо правопорушень передадуть до БЕБ.

Читайте також: Податківці донарахували бізнесу 111 мільярдів податків з початку року, – Гетманцев

Як повідомлялося, на початку жовтня перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") розповідав, що у межах заходів щодо боротьби з тіньовим ринком електроніки податківці провели 1590 перевірок, за результатами яких продавцям було донарахували 2,16 млрд грн.

За його словами, податківці проводили понад 170 фактичних перевірок компаній, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, зокрема Apple. Зокрема, мереж під ТМ "ЯБКО", YABLUKA, STYLUS, "Техно Їжак", Touch, eStore, iStore, iPeople, Appleroom.

Автор: 

податки (2497) перевірка (651) Державна податкова служба (401) Гетманцев Данило (517)


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Топ коментарі
+21
Цікаво, а як контрабанда плтрапляє в Україну? Ну не через Тису ж, або через Карпатські гори а клітчатих сумках гуцули з лемками переносять! Може вагонами, та фурами через кордон, повз сліпих інвалідів митників, податківців, прокурорів, депутатів і правоохоронців !
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07.11.2024 16:52 Відповісти
+14
Кто не заплатил хабаря получит штраф - агент сивковича имеет полк из 500 молодых,крепких и здоровых штафовальщиков.
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07.11.2024 16:50 Відповісти
+14
гетьманцев-мародер, йди у сраку.. йуда підригальна..
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07.11.2024 16:52 Відповісти
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Гетьманцев щипає гусаків, аж гай шуме
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07.11.2024 16:47 Відповісти
Своїх він не щипає, тільки тих хто ще поацює та волонтерить!
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07.11.2024 16:53 Відповісти
"Джокер" навів? Не заплатили йому?
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07.11.2024 16:49 Відповісти
Кто не заплатил хабаря получит штраф - агент сивковича имеет полк из 500 молодых,крепких и здоровых штафовальщиков.
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07.11.2024 16:50 Відповісти
Цікаво, а як контрабанда плтрапляє в Україну? Ну не через Тису ж, або через Карпатські гори а клітчатих сумках гуцули з лемками переносять! Може вагонами, та фурами через кордон, повз сліпих інвалідів митників, податківців, прокурорів, депутатів і правоохоронців !
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07.11.2024 16:52 Відповісти
Я б підказав гарну схему, але навіщо, хай працює далі, без контрабанди ми взагалі загнемось. Будемо по п'ять років збирати на покупку смартфона, як при СРСР на телевізор. Іжа вже дорожче ніж в Польщі.
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07.11.2024 18:58 Відповісти
нащо тобі той смартфон, коли жерти буде нічого? чи ти "епл-анутий" на усю кінцівку на якій очі ростуть?..
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07.11.2024 20:12 Відповісти
гетьманцев-мародер, йди у сраку.. йуда підригальна..
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07.11.2024 16:52 Відповісти
а помніш голову бюджетного комітету Ради при баризі Порошенко ?
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07.11.2024 17:23 Відповісти
не знав, та ще й забув..) - мабуть вже геть старий став.. з цими ******* та зеленськими-новодерами..
звісно, перевірів би гуглом - та то ж нечесно...
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07.11.2024 17:30 Відповісти
Рибалка Сергій вікторович
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07.11.2024 17:46 Відповісти
він не бздів (Рибалка), як цей постійно..
в тому й різниця.. не його справа бздіти..
він там за законністю повинен спостерігати, а не бздіти...
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07.11.2024 20:14 Відповісти
А зелені офшори належно оформлені та оподатковані?!!!
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07.11.2024 17:02 Відповісти
то компетенція вже БЕБ...
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07.11.2024 20:22 Відповісти
Цій гниді місьце у шанцях під Кураховим !! ))
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07.11.2024 17:04 Відповісти
Чому він так акцентує увагу на продажу техніки Apple?
Чим вона йому так мила? Чи навпаки?
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07.11.2024 17:06 Відповісти
Мабуть бабло не вдається збрити !!))
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07.11.2024 17:08 Відповісти
так 100% що потоки по митниці.. а він не в тому комітеті
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07.11.2024 20:18 Відповісти
Ці гельмінти ніколи не заспокоються,доки не знищать Україну !!))
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07.11.2024 17:07 Відповісти
спонсори перевірок Комфі, Розетка, Фокстрот, Алло
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07.11.2024 17:15 Відповісти
розетка так роками уникала оподаткування, що зараз стала самою чесною мережею у світі!
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07.11.2024 20:17 Відповісти
Оце тронули владних інвалідів, тепер бідкаються перевіряючи контрабандистів, гасло буде таким кожному фіскалу по 3 айфони до Нового року безкоштовно.
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07.11.2024 18:33 Відповісти
щоб ви розуміли, там з фіскалами вже те саме, що при янику.. вимушені підкорятись..
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07.11.2024 20:15 Відповісти
А в якій мережі Гетьманцев придбав свій "Ролекс", чи це "етадругоє" (себто "подарунок")?
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07.11.2024 21:36 Відповісти
Осінь. Сезон скубти гусаків.
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07.11.2024 23:06 Відповісти
а податківців на інвалідність уже перевірили?
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08.11.2024 07:12 Відповісти
Гетьманцев. Пнх!!!
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08.11.2024 10:32 Відповісти
шо там ігорний бізнес, а, манцЕв Геть ?
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08.11.2024 12:10 Відповісти
політика редакції довести кожного притомного українця до сказу при нагадуванні цього ************* та відданого помічника рига, ГетьМанцева?
https://biz.censor.net/comments/locate/3518612/336a2171-f503-4605-b16c-c0faba9dba44
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08.11.2024 12:14 Відповісти

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