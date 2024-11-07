Штрафи і неоформлені працівники: Гетманцев розповів про масові перевірки продавців техніки

Протягом жовтня співробітники Державної податкової служби (ДПС) провели понад 400 фактичних перевірок продавців електротехніки, за результатами яких нарахували підприємцям штрафів на загальну суму понад 114 мільйонів гривень.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"На виконання відповідного рішення Комітету ДПС у жовтні проведено 432 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, у тому числі техніки Apple, за результатами яких до порушників будуть застосовані штрафні санкції на загальну суму понад 114 млн грн", – написав Гетманцев.

Він додав, що під час фактичних перевірок також виявили понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин.

"Заходи тривають щодо 5-ти найбільших мереж продажів контрабандної електроніки. До перевірок та хронометражу на більш ніж 200 магазинах залучено понад 550 працівників органів ДПС (лише тільки у Києві залучено понад 260 працівників). Заходи будуть тривати до повного припинення порушення закону з боку торгівців", – уточнив голова Комітету.

Він додав, що матеріали щодо правопорушень передадуть до БЕБ.

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Як повідомлялося, на початку жовтня перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") розповідав, що у межах заходів щодо боротьби з тіньовим ринком електроніки податківці провели 1590 перевірок, за результатами яких продавцям було донарахували 2,16 млрд грн.

За його словами, податківці проводили понад 170 фактичних перевірок компаній, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, зокрема Apple. Зокрема, мереж під ТМ "ЯБКО", YABLUKA, STYLUS, "Техно Їжак", Touch, eStore, iStore, iPeople, Appleroom.