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Новини
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Сума штрафів для ФОПів за рік збільшилася майже в 6 разів, – "Опендатабот". ІНФОГРАФІКА

Сума штрафів для ФОПів за рік збільшилася майже в 6 разів

Державна податкова служба за дев'ять місяців 2024 року провела 5 483 документальні перевірки фізичних осіб-підприємців, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулоріч.

Про це йдеться в повідомленні "Опендатабот".

Втім, попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 раза порівняно з відповідним періодом минулого року.

Перевірка ФОПів

Підприємці, однак, оскаржуть деякі з цих рішень.

"Цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину", – сказано в повідомленні.

Перевірка ФОПів

Державна податкова службі може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець занижував доходи або завищував витрати, безпідставно користувався податковими пільгами, припускався порушень у сфері ПДВ, несвоєчасно подавав звітність, спріпрацював з ризиковими контрагентами, не дотримувався валютного законодавства або ж порушував правила обліку податкових різниць, нагадали в "Опендатабот".

Там зазначили, що рекордні 31 178 документальних перевірок було зафіксовано в 2021 році. Тоді в середньому на місяць проводилося 2,6 тис. перевірок. Цьогоріч їх кількість зменшилась до 600 на місяць.

Держподаткова 2024 року запланувала понад 3,3 тис. планових перевірок компаній та ФОПів.

Як повідомлялося, в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. Це на 19,8% менше, ніж влітку минулого року (91,8 тис.) і лише на 5% менше, ніж за той же період у 2021 році (77,5 тис.).

Кількість припинених ФОПів у 2024 році (48 тис.) знизилася на 9,38% у порівнянні з 2023 роком (52,9 тис.). Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.

Автор: 

перевірка (651) штраф (1136) ФОП (133)


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На Хмельницькому речовому ринку не знаю жодного підприємця який би не вів подвійну бухгалтерію. А знаю їх немало. І всі як один проти касових апаратів. Сейв ФОП.
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08.11.2024 12:52 Відповісти
Пролетарська ненависть бурлить в німетчині?
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08.11.2024 13:11 Відповісти
Харашо влаштувалися глисти!
"Як зібрати десять врожаїв на бетоні, та ще й нігуя не сіючи?"
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08.11.2024 12:59 Відповісти
Общипують гуся.Але гусь мовчить
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08.11.2024 13:10 Відповісти
Гусь свернется и свалит в Европу. Не этом все ощипывание и закончится.
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08.11.2024 13:52 Відповісти
Поки якісь гусі залишились, треба прискорить общипування у 6 разів мінімум
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08.11.2024 14:06 Відповісти

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