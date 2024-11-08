Сума штрафів для ФОПів за рік збільшилася майже в 6 разів, – "Опендатабот". ІНФОГРАФІКА

Державна податкова служба за дев'ять місяців 2024 року провела 5 483 документальні перевірки фізичних осіб-підприємців, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулоріч.

Про це йдеться в повідомленні "Опендатабот".

Втім, попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 раза порівняно з відповідним періодом минулого року.

Підприємці, однак, оскаржуть деякі з цих рішень.

"Цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину", – сказано в повідомленні.

Державна податкова службі може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець занижував доходи або завищував витрати, безпідставно користувався податковими пільгами, припускався порушень у сфері ПДВ, несвоєчасно подавав звітність, спріпрацював з ризиковими контрагентами, не дотримувався валютного законодавства або ж порушував правила обліку податкових різниць, нагадали в "Опендатабот".

Там зазначили, що рекордні 31 178 документальних перевірок було зафіксовано в 2021 році. Тоді в середньому на місяць проводилося 2,6 тис. перевірок. Цьогоріч їх кількість зменшилась до 600 на місяць.

Держподаткова 2024 року запланувала понад 3,3 тис. планових перевірок компаній та ФОПів.

Як повідомлялося, в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. Це на 19,8% менше, ніж влітку минулого року (91,8 тис.) і лише на 5% менше, ніж за той же період у 2021 році (77,5 тис.).

Кількість припинених ФОПів у 2024 році (48 тис.) знизилася на 9,38% у порівнянні з 2023 роком (52,9 тис.). Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.