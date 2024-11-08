В Україні стали купувати більше нових електромобілів. Які моделі найпопулярніші?

Український автопарк за жовтень цього року поповнили 4 277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 5% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23% проти 19% торік.

Більшість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4 124 штуки (нових – 969, уживаних – 3155).

Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.

П'ятірка нових електромобілів місяця виглядає так:

Honda M-NV – 188 авто;

Volkswagen ID.4 – 100;

Zeekr 001 – 94;

BYD Song Plus – 74;

Audi Q4 e-tron – 41.

У топ-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів такі:

Nissan Leaf – 447 машин;

Tesla Model Y – 299;

Tesla Model 3 – 281;

Hyundai Kona Electric – 195;

Volkswagen e-Golf – 182.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, із них: 20% нові та 80% – вживані.

Раніше повідомлялося, що у вересні цього року український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року. Найбільше електрокарів купували у Львівській області та Києві.

Загалом у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.