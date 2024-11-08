Нацбанк більше не прогнозує підвищення тарифів на газ і опалення наступного року

Національний банк України очікує, що наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті Нацбанку, передає ЕП. У липні Національний банк прогнозував поступове підвищення тарифів вже з 2025 року.

Втім, з огляду на складну ситуацію в енергетиці тепер НБУ прогнозує, що поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів розпочнеться лише з 2026 року.

"Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення", – сказано в документі.

Натомість тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

Раніше в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

На початку листопада голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму, тому підвищення цін на газ для населення не передбачається.