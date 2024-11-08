Зеленський не підписуватиме скандальний закон про штрафи за зберігання дров, – Шмигаль

Президент Володимир Зленський не підписуватиме законопроєкт про штрафи за зберігання дров. Обмежень на заготівлю дров для людей не буде.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду, що відбулося в Одесі, передає Укрінформ.

"Кілька важливих речей щодо заготівлі дров у сільській місцевості. Це – важливе, резервне та іноді основне паливо для людей, тому наголошую: жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України, понад те держава та уряд всіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок узимку", – зазначив він.

Шмигаль також наголосив, що держава та уряд всіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок узимку. За його словами, для цього є відповідна програма підтримки, яку реалізовують разом із партнерами.

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Як повідомлялося, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.

Зокрема, закон передбачає:

кримінальну відповідальність: якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність із позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;

адміністративну відповідальність: у разі, якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.

Для підтвердження легальності придбаних дров закон зобов’язує громадян мати один з документів:

чек або накладна від офіційного продавця, яка підтверджує покупку деревини;

дозвіл на заготівлю, виданий місцевими органами влади або лісовими господарствами;

документ про купівлю на офіційних лісових складах.

На думку заступника голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та один із авторів закону Максима Павлюка ("Слуга народу"), звичайні українці не постраждають внаслідок запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.