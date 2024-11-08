Посадовці Національної аграрної академії втратять 100 тисяч гектарів землі

Наступного року Державний земельний банк у межах другого етапу планує виставити на конкурсну з передачі в оренду 250 тис. гектарів землі. Майже половину з них сформують ділянки, якими раніше розпоряджалися посадовці Національної академії аграрних наук (НААН).

Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив генеральний директор Державного земельного банку Ярослав Ярославський.

"Аби не втрачати час на бюрократію, розумно було б підготувати подання на затвердження Кабінету Міністрів для прямого передання від академії до Земельного банку. Йдеться про ділянки загальною площею більше ніж 100 тисяч гектарів", – сказав він.

Нагадаємо, що цьогоріч, на першому етапі, такі землі передаються спочатку ФДМУ, а потім Земельному банку.

За даними видання, саме через тисячі гектарів земель сільгосппризначення НААН "стала для силовиків місцем кльову". Минулого року з цим були пов’язані обшуки в квартирі президента академії Ярослава Гадзало, а потім арешт народного депутата Анатолія Гунько. Цього року через історію із землею одного із підрозділів НААН втратив посаду міністра Микола Сольський.

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Що таке "Земельний банк"

7 вересня Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбулия 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.