Мінекономіки підготує рекомендації фермерам для відновлення земель на деокупованих територіях

Міністерство економіки очолило робочу групу зі створення системи аналізу ґрунтів, що зазнали впливу бойових дій, та розробки рекомендацій для фермерів, які на таких землях працюють.

Про це розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

"Більшість ділянок, з якими ми зараз працюємо в межах програми гуманітарного розмінування, не знаходяться в безпосередній близькості до фронту. Вони лише точково забруднені вибухонебезпечними предметами і вміст важких металів або токсичних речовин в таких ґрунтах не має істотного впливу на якість продукції. І забіМінекономіки розробляє підхід щодо відновлення земель на деокупованих територіяхр та аналіз ґрунтів за міжнародними стандартами тільки зміцнить позиції України на міжнародному ринку", – заявив Безкаравайний.

Він зазначив, що Міністерство економіки України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) працюють над затвердженням міжнародно визнаної методики відбору ґрунту і процедури його аналізу, а також посилюють спроможності українських лабораторій для проведення аналізів та сприяють їх сертифікації за міжнародними стандартами для визнання результати їх роботи у світі.

"Я закликаю фермерів долучатись до спільної роботи з аналізу ґрунтів. Ми розповсюдимо простий протокол для відбору проб і аналізу і запрошуємо аграрну спільноту для обміну даними щодо якості ґрунтів", – сказав Безкаравайний.

Мінекономіки спільно із Мінагрополітики та Міндовкілля долучили науковців провідних українських вишів до побудови науково обґрунтованої ймовірнісної моделі переходу потенційних забрудників у агропродукцію. Ця модель дозволить визначати райони, де через особливості рельєфу, складу ґрунтів, залягання підземних вод може бути більша небезпека для якості продукції.

"На основі моделі переходу забруднювачів в рослини та біологічних особливостей найпоширеніших сортів і культур ми зможемо створити комплексні рекомендації щодо ведення сільського господарства на територіях, що постраждали від впливу війни. І ці рекомендації будуть дуже помічні фермеру", – пояснив Безкаравайний.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли ціни на землю для фізичних осіб після відкриття ринку сільськогосподарських земель для компаній.

До того стало відомо, що партнери України проявили інтерес до пілотного ринку розмінування земель сільськогосподарського призначення через аукціони "Прозорро", і тепер стоїть завдання залучити їх до фінансування цього ринку для його розширення і заміни бюджетного фінансування.