На шляху до членства в ЄС: Україна розпочала пре-скринінг законодавства у сфері автомобільного транспорту

Україна спільно з Європейською Комісією розпочали пре-скринінг законодавства у сфері автомобільного транспорту в межах євроінтеграційного процесу.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

"Це початок підготовки до офіційного скринінгу наших норм із положеннями acquis ЄС. Важливий етап на шляху нашої євроінтеграції та перший крок у складному переговорному процесі щодо вступу України до ЄС. Те, що робимо зараз – основа для подальшого реформування галузі транспорту відповідно до стандартів ЄС", – розповів Деркач.

Зокрема, Україна презентувала напрацьовані документи, які імплементують регламенти ЄС №1072/2009, №1073/2009, №1071/2009 – законопроєкт №4560 та постанови №1001 і №176, які впроваджують зміни Ліцензійних умов та оновлені правила надання послуг пасажирського транспорту.

Також ішлося під час роботи про імплементацію до закону "Про автомобільний транспорт" та інших національних актів норм регламенту №561/2006 та директиви 2020/1057.

Обговорювалися й законопроєкти, які впроваджують в Україні європейські правила перевезень небезпечних вантажів та соціально важливі послуги з перевезень пасажирів (законопроєкти №1193-1 та №4583).

"На цьому етапі ми очікуємо експертних коментарів та рекомендацій від європейських партнерів для подальшої адаптації нашого законодавства до стандартів ЄС. Будемо враховувати їх у процесі подальшої роботи над законодавством, щоб на момент початку офіційного скринінгу показати успішний результат", – зазначив Деркач.

Раніше повідомлялося, що станом на середину серпня 2024 року в Україні видано понад 78 тис. транспортних ліцензій. Водночас лише 72,8% із них є дійсними, ще 27,2% є недійсними або анульованими.