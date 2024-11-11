З ексзаступниці голови правління "Приватбанку" часів Коломойського стягнули 5 мільйонів застави

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави із колишньої заступниці голови правління "Приватбанку" Людмили Шмальченко.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії корупції.

"Обвинувачена Шмальченко пропустила два засідання в жовтні. Прокурор САП розцінив це як ухилення від суду і просив стягнути 50 млн грн застави та збільшити заставу до 75 млн грн", – сказано в повідомленні.

Прокурор наголосив, що Шмальченко ще 30 жовтня 2022 року покинула Україну і з того часу не поверталася.

Шмальченко взяла участь у засіданні по відеозв'язку та наголосила, що за увесь час пропустила лише два засідання, а причини пропуску були поважними. Так, одне із засідань вона пропустила через хворобу дочки, а в іншому збиралася взяти участь по відеозв'язку, але з технічних причин не змогла підключитися.

"Суд врахував аргументи обох сторін та задовольнив клопотання частково. Зі Шмальченко стягнули 5 млн грн застави та збільшили розмір до 51 млн грн. Таким чином вона повинна внести на рахунки ВАКС ще 6 млн грн", – сказано в повідомленні.

Деталі справи

За версією слідства, напередодні націоналізації з "Приватбанку" перерахували $314,9 млн як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

Для прикриття фактичної розтрати менеджери "Приватбанку" підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком компанії.

Шмальченко займала посаду заступниці голови правління банку Олександра Дубілета та очолювала Казначейство банку.

Також повідомляється, що колегія суддів скерувала звернення щодо трьох адвокатів, які без поважних причин пропустили декілька засідань. Зокрема, двоє захисників повідомили, що вони брали участь у невідкладних слідчих діях НАБУ. Однак на запит ВАКС відповіли, що такі адвокати участі у слідчих діях не брали.

Ще один захисник зазначив, що слідчі дії, у яких він мав брати участь, перенесли на іншу дату.

У підсумку щодо цих дій трьох адвокатів ВАКС звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Як повідомлялося, на початку жовтня наглядова рада державного "Приватбанку" оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. Він замінить на посту Герхарда Бьоша.

29 серпня наглядова рада "Приватбанку" вирішила достроково звільнити голову правління Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада.

Підставою для такого рішення став пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України. Він передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.