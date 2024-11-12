Споживчі настрої українців погіршилися. Знизилися усі показники

Індекс споживчих настроїв українців у жовтні зменшився на 3,8 пункта та становить 68,8. Зменшились усі складові індикатора.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens.

Зокрема, Індекс поточного становища зменшився і становить 54,3 пункта, що на 1,5 пункта нижче за рівень цього показника у вересні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища зменшився на 2,4 пункта та становить 47,7;

індекс доцільності великих покупок зменшився на 0,6 та становить 61 пункт.

Водночас Індекс економічних очікувань у жовтні зменшився на 5,3 пункта та складає 78,5. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища складає 77,3 пункта, що на 3,8 нижче за рівень цього показника у вересні; індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 10 пунктів до 60,6; індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років зменшився на 2,1 пункта порівняно з минулим місяцем та складає 97,6 пункта.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 6,9 пункта та складає 127,5 пункта. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 та складає 190,7 пункта.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 пункта та становить 172,4.

"Продовжуємо спостерігати негативну динаміку Індексу споживчих настроїв. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, особливе зниження показує індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року. Поточне становище населення станом на зараз без значимих змін. Окрім цього, інфляційні та девальваційні очікування залишаються на рівні попереднього періоду" – коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, дефіцит кадрів фіксують у всіх сферах і це, за даними опитувань, є головною проблемою бізнесу зараз.

Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% опитаних Центром Разумкова. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.