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Новини
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Споживчі настрої українців погіршилися. Знизилися усі показники

продукты,цены,корзина

Індекс споживчих настроїв українців у жовтні зменшився на 3,8 пункта та становить 68,8. Зменшились усі складові індикатора.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens.

Зокрема, Індекс поточного становища зменшився і становить 54,3 пункта, що на 1,5 пункта нижче за рівень цього показника у вересні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища зменшився на 2,4 пункта та становить 47,7;
  • індекс доцільності великих покупок зменшився на 0,6 та становить 61 пункт.

Водночас Індекс економічних очікувань у жовтні зменшився на 5,3 пункта та складає 78,5. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища складає 77,3 пункта, що на 3,8 нижче за рівень цього показника у вересні; індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 10 пунктів до 60,6; індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років зменшився на 2,1 пункта порівняно з минулим місяцем та складає 97,6 пункта.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 6,9 пункта та складає 127,5 пункта. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 та складає 190,7 пункта.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 пункта та становить 172,4.

"Продовжуємо спостерігати негативну динаміку Індексу споживчих настроїв. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, особливе зниження показує індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року. Поточне становище населення станом на зараз без значимих змін. Окрім цього, інфляційні та девальваційні очікування залишаються на рівні попереднього періоду" – коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, дефіцит кадрів фіксують у всіх сферах і це, за даними опитувань, є головною проблемою бізнесу зараз.

Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% опитаних Центром Разумкова. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Автор: 

інфляція (711) споживчий кошик (32) зарплата (1119)


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Топ коментарі
+15
Пенсионерам с 3 тыс. и людям с мин.зарплатой чистыми 6,400 - не доплачивают. Зато судьям с 100.000 - 200.000 не хватает 10.тыс.
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12.11.2024 13:51
+10
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12.11.2024 13:59
+9
Чомуж бруднорота сраколизка зеленої дупи мовчить? Не розповидає смердючим язиком як все херово, не рахує борщовий набір? Мусічук-Скабєєву занімило?
І особисто хочеться подякувати 73 процентам що обрали це лайно. Щоб ваші діти щастя не знали.Тупорили сволоти
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12.11.2024 13:51
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Зубки на полицю?
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12.11.2024 13:41 Відповісти
Хм...
Нічого ж не передвіщало сраки, коли у 2019 головою країни обирали самозакоханого блазня з підворотні.
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12.11.2024 13:47 Відповісти
Чомуж бруднорота сраколизка зеленої дупи мовчить? Не розповидає смердючим язиком як все херово, не рахує борщовий набір? Мусічук-Скабєєву занімило?
І особисто хочеться подякувати 73 процентам що обрали це лайно. Щоб ваші діти щастя не знали.Тупорили сволоти
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12.11.2024 13:51 Відповісти
Пенсионерам с 3 тыс. и людям с мин.зарплатой чистыми 6,400 - не доплачивают. Зато судьям с 100.000 - 200.000 не хватает 10.тыс.
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12.11.2024 13:51 Відповісти
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12.11.2024 13:59 Відповісти
Ну то логічно - ціни на все ростуть кожного тиждня, а зарплати у людей - ні.
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12.11.2024 13:54 Відповісти
Слава великому ЗЄлупкіну.
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12.11.2024 13:59 Відповісти
Споживчі настрої українців погіршилися
Не пепеплутайте
Винні виключно українці та їх настрої
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12.11.2024 14:14 Відповісти
ви бачили по чому в магазині торти? таке враження що з чорної ікри зроблені.
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12.11.2024 14:16 Відповісти
Ну якщо ви ще цінники на торти дивитесь, то у вас все добре! Я дивлюсь на цінник одного яйця, і розумію, що яйця пенсіонерам вже недостоупні, ВЗАГАЛІ!
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12.11.2024 14:56 Відповісти
день народження недавно було, прийшлося дивитися.
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12.11.2024 18:49 Відповісти
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12.11.2024 14:32 Відповісти
А мені більше до вподоби:" посміхайтесь- завтра буде гірше."
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12.11.2024 21:07 Відповісти
З травня 2019
Споживчі настрої українців погіршилися
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12.11.2024 14:34 Відповісти
Не у всіх, тільки тих хто працював на заводах, фабриках, полях, аті що сиділи в теплих кабімнтах суддів, прокурорів, митників, податківців, депутатів - все добре, їм не допересічних!
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12.11.2024 15:00 Відповісти
Що за херню постять? Дивіться Шмаклемарафон. Там суцільна перемога, небувалий розвиток економіки, спад інфляції, і НБУ прогнозує золоті гори в наступному році.
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12.11.2024 15:05 Відповісти
Не НАСТРОЇ а МОЖЛИВОСТІ.
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12.11.2024 15:49 Відповісти
Ну а як інакше мало бути, підняти податки і тарифи для бізнесу а частину коштів спрямувати не назад в економіку а на підняття зарплат топ чиновникам, автоматично витягнувши їх з економіки, тому що ті переводять в доллари і ховають умовно під матрац або купляють нерухомість закордоном.

Тому в такому дикому рості цін на ті ж яйця, картоплю і хліб нічого дивного. А ще податками у нас заправляє колишній помічник агента російських спецслужб, тут взагалі нонсенс, він б мав бути люстрований під час війни.
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12.11.2024 15:51 Відповісти
Це кацапське ІПСО, щоб налити бруду на Бубочку. Такого не може бути, то колись таке було при "баризі", а сьогодні в нас Нвайпотужніший і самий великий газда на землі. В нас ще у 2019 році закінчилася епоха бідності, а такий клас, як вчителі стали найзаможнішими при отримані щомісячно 4 штуки баксів. А *********** навіть не проводить заміри вартості борщового набору, бо що на ринку, що в магазинах, майжде безщкоштовно. Так 73%
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12.11.2024 16:30 Відповісти

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