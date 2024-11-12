Росіян обкладуть податком на операції з криптовалютою

Російська влада повернулася до законопроєкту про оподаткування операцій із цифровими активами, підготовленого в 2020 році. Так, російський уряд 11 листопада схвалив поправки, згідно з якими криптовалюта набуде статусу майна, а це означає, що фізособи платитимуть із її продажу податок на дохди з фізичних осіб, а юрособи – податок на прибуток.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела в уряді РФ.

Як зазначається, вимоги також поширять на малий бізнес та самозайнятих.

Поправки стали актуальними після легалізації майнінгу в Росії.

Із 1 листопада видобувати криптовалюту дозволили компаніям та індивідуальним підприємцям, але лише після реєстрації в спеціальному реєстрі Федеральної податкової служби. Фізособи можуть займатися майнінгом і без цього, але при споживанні електроенергії в межах 6 тис. кВт-год на місяць. У разі перевищення цього рівня, доведеться зареєструватися як ІП.

Податкову базу, тобто суму, з якої потрібно сплачувати збір, визначатимуть як різницю між вартістю криптовалюти та витратами на її придбання чи майнінг. Стягнення коштів поділять на два етапи.

Перший наставатиме при надходженні криптовалюти на адресу-ідентифікатор: у цьому випадку її вартість планують визначати за ринковими котируваннями на момент зарахування, тобто за ціною закриття торгів на великих біржах у конкретний день. Якщо угоди проводилися на кількох майданчиках, платник податків вибере відповідні ціни.

Дохід, отриманий в іноземній валюті, перераховуватиметься на рублі за офіційним курсом Центробанку РФ на відповідну дату.

Другий етап наступатиме при продажу криптовалюти. Якщо з дня внесення першого податку актив подорожчав, то компанії доведеться сплатити збір із прибутку, якого бракує. У разі здешевлення їй потрібно буде вказати втрати як збитки.

Дохід від продажу криптовалюти пропонується розраховувати за фактичною ціною її реалізації, проте не нижчою за 20% ринкової вартості.

Окрім того, вводяться і відрахування. Платник зможе повернути частину стягненого з нього податку з витрат на майнінг, якщо документально підтвердить необхідність цих витрат.

Також законопроєкт зобов'язує фізосіб та організації звітувати у ФПС про операції з криптовалютою, якщо загальна сума транзакцій за рік перевищує 600 тис. руб. Крім того, оператори майнінгової інфраструктури повинні своєчасно повідомляти податкову про надані послуги, інакше їх оштрафують на 40 тис. руб.

У проєкті, з-поміж іншого, закріплено право податкових органів при підозрі на порушення закону вимагати в банків виписки за рахунками фізосіб, які використовують для операцій із цифровими активами.

В Асоціації промислового майнінгу Росії оцінили передбачуваний прибуток бюджету від податку на видобуток криптовалюти в 50 млрд руб. щорічно.

Криптовалюта в Росії

Раніше президент Росії Владімір Путін підписав закон про регулювання обігу цифрової валюти, нововведення набирають чинності з 1 листопада.

Так, добувати криптовалюту в Росії зможуть лише включені до спеціально створеного реєстру російські юридичні особи та індивідуальні підприємці. Росіянам дозволять видобувати криптовалюту без включення до реєстру, якщо вони не перевищуватимуть встановлені урядом ліміти енергоспоживання.

Право здійснювати угоди з цифровими валютами матимуть лише ті майнери, які їх видобули. При цьому вони повинні будуть діяти від свого імені, власним коштом і у своїх інтересах. Використовувати для угод російську інформаційну інфраструктуру, за винятком мережевих адрес та комплексів програмно-апаратних засобів операторів зв'язку, буде заборонено.

Також закон передбачає контроль за обігом цифрових валют, щоб їх не могли використовувати для легалізації незаконних доходів та фінансування тероризму. Зокрема, майнери повинні передавати до Росфінмоніторингу, податкової, ФСБ та Росмайна адреси-ідентифікатори, які є унікальною послідовністю символів, призначених для обліку операцій з цифровою валютою. Крім того, майнери зобов'язані повідомляти інформацію про угоди з криптовалютою до уповноваженого урядом органу.

Закон дозволив уряду встановлювати заборону або обмеження на здійснення угод із криптовалютою, у тому числі забороняти здійснення майнінгу в окремих суб'єктах Росії чи окремих територіях.

На початку серпн Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського центробанку.

До того стало відомо, що Центробанк РФ планує провести перші міжнародні розрахунки у криптовалюті до кінця року, заявила раніше його голова Ельвіра Набіулліна.

У березні Путін уже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).

Своєю чергою китайські банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали ретельно й довго перевіряти і найчастіше відмовлятися обробляти перекази до Росії і з неї: частка відмов сягає 80%.