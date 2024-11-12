Польська компанія збільшить свою частку в українських сервісах пошуку вакансій Robota.ua та Work.ua

Польська Grupa Pracuj збільшить свою частку в українських сервісах пошуку вакансій Robota.ua та Work.ua.

Відповідну інвестиційну угоду польська компанія уклала 4 листопада з Андрієм Боровиком, Артуром Міхно (СЕО Work.ua), KEUS Holdings Limited ("KEUS") і KUPR Holdings Limited ("KUPR"), повідомляє галузеве видання dev.ua.

Угода передбачає, що польська компанія придбає у Андрія Боровика:

опосередковано 29,4% акцій українського ТОВ "Гравітація-У", якому належить 33% акцій ТОВ "Робота Інтернешнл" (Robota.ua) та 67% акцій ТОВ "Ворк Україна" (Work.ua);

безпосередньо 29,4% акцій кіпрської компанії GVT Ltd ("GVT"), яка зараз володіє 33% акцій Snowless Global Ltd і 67% акцій WorkIP Ltd.

Загальна вартість угоди не перевищить $7,65 млн.

Після її завершення частка Grupa Pracuj у Robota.ua збільшиться з 67% до 76,7%, а у Work.ua – з 33% до 52,7%.

Водночас у польській компанії запевнили, що це не призведе до отримання контролю над ТОВ "Ворк Україна" (попри збільшення опосередкованої участі).

"Також не матиме впливу на спосіб управління обома компаніями та не змінить чинний підхід до консолідації фінансових результатів", – додали у Grupa Pracuj.

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Як повідомлялося, Grupa Pracuj заснована у 2000 році і контролює декілька великих сайтів з працевлаштування у Польщі. Польська компанія стала співвласником і стратегічним партнером українського сервісу robota.ua ще у 2006 році, придбавши частку у розмірі 55% за $2,75 млн.

robota.ua – це найпопулярніший сайт з пошуку роботи серед українців, повідомляється на сайті самого сервісі. Зокрема, у 2023 році на ньому розмістили 1,3 млн резюме та 0,98 млн вакансій.