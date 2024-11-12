"Провал імпортозаміщення": Росіян попередили про подорожчання ялинкових прикрас на 20%

Росіянам цього року доведеться більше заплатити за ялинкові прикраси: до Нового року ціни на них зростуть на 10-20%.

Про це повідомили виробники, передає The Moscow Times.

Одна з причин подорожчання – ослаблення курсу рубля щодо долара та євро.

Як зазначається, за останні два роки компаніям, які випускають ялинкові прикраси, вдалося частково перейти на російські матеріали та компоненти, проте виробництво досі на 50% залежить від імпорту. Так, наприклад, із Європи поставляється основна частина декоративних лаків та металеві ковпачки.

Окрім того, подорожчала логістика, зросла оренда складських приміщень та збільшилися інші витрати, заявив гендиректор одного з найбільших у Росії виробників ялинкових іграшок та прикрас зі скла Ніколай Коломеєв.

"Мабуть, подорожчання приблизно ще на 20% буде й наступного року. Бо вже зараз постачальники сировини заявили про те, що підніматимуть ціни на свою продукцію", – сказав він.

За його словами, в один момент ціни не піднімуться, але "поступово повзтимуть вгору" і досягнуть пікових значень "орієнтовно до початку січня".

Раніше росіян попередили про подорожчання на 20-50% новорічних ялинок.

До того стало відомо, що продукти харчування в Росії наступного року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.

Перед тим президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.